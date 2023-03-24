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≡ По предварительным результатам выборов в мажилис, озвученным...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46435
По предварительным результатам выборов в мажилис, озвученным...
Отправлено: 24.03.23 - 11:58
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По предварительным результатам выборов в мажилис, озвученным ЦИК РК, партия Аmanat набрала более 54% голосов, а в 23 из 29 одномандатных округов лидировали члены этой же партии. Закономерен ли, на ваш взгляд, такой итог?
Результаты опроса

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13564
Re: По предварительным результатам выборов в мажилис, озвученным...
Отправлено: 24.03.23 - 11:58
#1
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Опять у НГ странные опросы где один ответ может вполне себе дополняться другим

Почему я не могут ответить что да аманат это партия власти и все голосуют за нее потомучто знают что она победит при этом остальные партии и кандидаты просто иммитируют борьбу под видом оппозиции тем самым создаётся вид не честной борьбы?
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