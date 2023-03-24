Re: По предварительным результатам выборов в мажилис, озвученным...

Отправлено: - 11:58

Опять у НГ странные опросы где один ответ может вполне себе дополняться другим



Почему я не могут ответить что да аманат это партия власти и все голосуют за нее потомучто знают что она победит при этом остальные партии и кандидаты просто иммитируют борьбу под видом оппозиции тем самым создаётся вид не честной борьбы?