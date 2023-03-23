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≡ Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный сектор должен массово уступить место многоэтажной застройке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46433
Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный сектор должен массово уступить место многоэтажной застройке
Отправлено: 23.03.23 - 11:26
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В конце марта управление строительства приглашает жителей областного центра на общественные слушания. Вниманию костанайцев будут представлены проекты детальной планировки трех микрорайонов, которые сменят кварталы, занятые сейчас частным сектором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1750
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 11:26
#1
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Я точно запишусь. особенно если редакция не поставит новость постфактум. у меня много конструктивных предложений, по новым домам
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
270
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 12:37
#2
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Всё уже написано
Возьмите и сделайте
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13560
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 13:16
#3
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А я думаю чё последний год так яро все бросились эти халупки продавать
Даже я чуть не покусился купить домик с гаражом,баней и шикарным ремонтом всего за 30 лямов
Благо последние решения властей во время мне дали понять что смысла в покупке нет
Рано или поздно город всеровно снесет эти деревни
Вполне себе логичное и понятное решение властей расширять городское пространство за счёт сноса старинных халуп тот самый процесс который тянулся с брежневских времён
Но понятно что за этим понесутся судебные иски,митинги и недовольства
Надеюсь Жундубаеву хватит ума как хватило его коллеге собянину не отмалчиваться а продумать медиа план по разъяснению для населения всех + данной политики реновации
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24263
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 13:16
#4
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Мне пока вид не загораживает, на настораживает..
Строили бы дальше в новом втором Костанае, или вон Кунай целый есть.
Зачем нам сюда население напихивать как в резиновую бочку?
А строить надо вместо ветхих многоэтажек, двух, пяти и девяти, помогая при этом людям в них..
Частников не трогать, сами решат..
Шо это еще за вседозволенность?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13560
Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный сектор должен массово уступить место многоэтажной застройке
Отправлено: 23.03.23 - 13:25
#5
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Цитата:
111:
Зачем нам сюда население напихивать как в резиновую бочку?

Потомучто аксакалов сказал строим не в ширь а вверх город))
Да и строительным компаниям выгоднее в центре дома возводить чем на окраинах
Быстрее и дороже продадут)
К-капитализм
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24263
Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный сектор должен массово уступить место многоэтажной застройке
Отправлено: 23.03.23 - 13:35
#6
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Цитата:
abaika95:
Быстрее и дороже продадут) К-капитализм

Типа он пришел на два или три срока..
За это время станет как родной.
Время покажет..
Может еще хвалить стану за это..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1750
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 13:40
#7
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Цитата:
abaika95:
Да и строительным компаниям выгоднее в центре дома возводить чем на окраинах

Я опять про своё, по поводу анализа и профессионализма.Говорят , что там уже есть инфраструктура, я согласен. Но, эта инфраструктура не выдерживает, то, что там стоит, немногочисленные пятиэтажные дома, плюс, кто успел благоустроить частные дома, 2х, 3х этажки я даже не беру в расчёт. В густонаселённом частном секторе очень трудно выстраивать новые коммуникации, для этого надо большое количество домов именно домов, а не людей расселить, людей по количеству не так много. для этого в бюджете надо заложить деньги на выкуп этих частных домов. Понятно, что потом всё это окупится,но сразу надо отдать людям ,хотя бы там ,где пройдут новые коммуникации достаточную компенсацию. Наверное стоит сначала решить все эти вопросы. а не вызывать потом справедливое недовольство населения . Или опять надеемся на долгое терпение и понимание нашего народа.Почему всё нельзя сделать по уму, это просто какая то тоска по умным людям в руководстве. Ну когда же нам повезёт?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1750
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 13:45
#8
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Цитата:
111:
Строили бы дальше в новом втором Костанае, или вон Кунай целый есть.

Не поверишь, при всём том. что у нас степь, широкие просторы и там уже тоже места нет
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1131
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 19:40
#9
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То что надо сносить эти "потёмкинские дере́вни" назрело давно!Но необходимо найти золотую середину в этом вопросе не обижать людей проживающих в частном секторе и людям подойти к этом вопросу с пониманием
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1131
Re: Город нарисован. Как будем строить? - В Костанае частный...
Отправлено: 23.03.23 - 19:44
#10
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Но в первую очередь под снос попадают особняки родственников Мейстера В.В ранее отжатые правдами и не правдами у населения города
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