Отправлено: - 13:40

abaika95:

Да и строительным компаниям выгоднее в центре дома возводить чем на окраинах

Цитата:Я опять про своё, по поводу анализа и профессионализма.Говорят , что там уже есть инфраструктура, я согласен. Но, эта инфраструктура не выдерживает, то, что там стоит, немногочисленные пятиэтажные дома, плюс, кто успел благоустроить частные дома, 2х, 3х этажки я даже не беру в расчёт. В густонаселённом частном секторе очень трудно выстраивать новые коммуникации, для этого надо большое количество домов именно домов, а не людей расселить, людей по количеству не так много. для этого в бюджете надо заложить деньги на выкуп этих частных домов. Понятно, что потом всё это окупится,но сразу надо отдать людям ,хотя бы там ,где пройдут новые коммуникации достаточную компенсацию. Наверное стоит сначала решить все эти вопросы. а не вызывать потом справедливое недовольство населения . Или опять надеемся на долгое терпение и понимание нашего народа.Почему всё нельзя сделать по уму, это просто какая то тоска по умным людям в руководстве. Ну когда же нам повезёт?