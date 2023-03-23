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≡ Костанайская спортсменка пробилась в полуфинал чемпионата мира по боксу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46433
Костанайская спортсменка пробилась в полуфинал чемпионата мира по боксу
Отправлено: 23.03.23 - 14:34
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Все более увереннее чувствующая себя от боя к бою на индийском ринге Надежда Рябец ни в одном из трех раундов не дала усомниться в своем превосходстве над своей соперницей и завершила бой победой единогласным решением судей.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4034
Re: Костанайская спортсменка пробилась в полуфинал чемпионата...
Отправлено: 23.03.23 - 14:34
#1
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Молодцы, 6 соотечественниц в полуфинале. Физически готовы, настроиться психологически и вперёд, ответственные бои,всем удачи!
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