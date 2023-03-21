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≡ Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46432
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 21.03.23 - 11:16
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Одновременно с исковым заявлением в административный суд кандидаты направили заявление в Генпрокуратуру и жалобу в ЦИК, а также обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13560
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 23.03.23 - 13:10
#15
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Цитата:
ACROS:
Всё что есть якобы революционное и новое в предвыборных программах аманата и абиля - давным давно написано в планах работы исполнительной власти.

Что то не слышал я чтобы в планах власти есть отмена ЕНТ
Цитата:
ACROS:
И я не думаю, что аманатовцы. такие уж и богатые:

Беря во внимание что это партия власти со всеми её карманными олигархами и директорами фабрик то партия вполне себе богатая
Даже республике долеко до нее со всеми её ходжаназаровами
Поэтому любые ЛЮБЫЕ любейшие выборы "независимых" кандидатов против аманата будут заранее проигрышными
Просто по деньгам и медиа влиянию никто не потянет тягаться с ними
А если учесть что и кандидаты все как на подбор какие-то не известные и глуповатые в плане политехнологий то и подавно аманат их размазывает со всем своим штатом прикормленных медийщиков и политологов
Профайл
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