Отправлено: - 13:10

ACROS:

Всё что есть якобы революционное и новое в предвыборных программах аманата и абиля - давным давно написано в планах работы исполнительной власти.

ACROS:

И я не думаю, что аманатовцы. такие уж и богатые:

Цитата:Что то не слышал я чтобы в планах власти есть отмена ЕНТЦитата:Беря во внимание что это партия власти со всеми её карманными олигархами и директорами фабрик то партия вполне себе богатаяДаже республике долеко до нее со всеми её ходжаназаровамиПоэтому любые ЛЮБЫЕ любейшие выборы "независимых" кандидатов против аманата будут заранее проигрышнымиПросто по деньгам и медиа влиянию никто не потянет тягаться с нимиА если учесть что и кандидаты все как на подбор какие-то не известные и глуповатые в плане политехнологий то и подавно аманат их размазывает со всем своим штатом прикормленных медийщиков и политологов