Отправлено: - 11:16

Днем 20 марта

По его мнению, что местные чиновники по указанию акима области лоббировали интересы кандидата от партии «Amanat» Еркина Абилчя.



Нет, - ответил Нургалиев. - Я не знал Еркина Абиля. Сейчас, когда мы сидели и обсуждали ситуацию, выяснилось, что он земляк нашего акима области, они из одного района. Поэтому весь административный персонал работал на одного кандидата.



Наши опасения подтвердились. Шло лоббирование одного кандидата. Честными выборы все-таки не прошли



кто эти люди?нет ладно кайбжанвоа и "кофейный стаканчик" с койпбаевым объединилисьих хотя бы видно было всю кампаниюа эти то кто?)Цитата:результат еще не был известен но эти пятеро уже подали исквсе с ними понятно было еще с того конгресса нытиков где они заранее уже поняли что проиграли и начали вытаскивать карту игры на опережениеЦитата:каким образом лоббировали?заставили всех чиновников голосовать за него?так чиновники все из партии аманат естественно там партийный указ больше былзаставляли людей встречаться с ним на собраниях?опять же аманат мог это все на местах делать как партийную работудавали места под банера? газеты все заставили день и ночь писать про абиля, каких то известных личностей напрягли?да чет не слышно и не видно его было кроме НГ (лоббизм акима?) и все эти моменты легко проверяются по оплатетак в чем лоббизм то?Цитата:зачем на ровном месте попадать под иск о клевете то?)))ну есть же куча других предлогов нет вытащили самый абсурдныйможно ли сказать что нургалиев земляк джаксыбекова (они из одной области) поэтому дела нургалиева лоббировал джекс? можно и поэтому же нургалиев так позорно проиграл)))а почему интересно кандидат в областной маслихат умбетов (тоже земляк акима) не прошел тогда никуда да еще и попал под суд? где всесильный лоббист аким то?))Цитата:лоббизм не есть нечестные выборывы самовыдвиженцывы никто по сути, люди с улицы малоизвестныеа эти партийцыза ними огромные партии,миллионы денег и сотни людей командыда и еще не маловажный фактАбиль какой бы там не был земляк всех акимов но его реально знают людистудентов через него много прошлоа кто такой нургалиев?никто сейчас не ответит толкомпоэтому по гамбургскому счету абиль и без партии выиграл быне с таким разгромным счетом но выигралостальное уже не важно