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Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 21.03.23 - 11:16
Одновременно с исковым заявлением в административный суд кандидаты направили заявление в Генпрокуратуру и жалобу в ЦИК, а также обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 13560
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 11:16
кто эти люди?
нет ладно кайбжанвоа и "кофейный стаканчик" с койпбаевым объединились
их хотя бы видно было всю кампанию
а эти то кто?)
Цитата:
результат еще не был известен но эти пятеро уже подали иск
все с ними понятно было еще с того конгресса нытиков где они заранее уже поняли что проиграли и начали вытаскивать карту игры на опережение
Цитата:
каким образом лоббировали?
заставили всех чиновников голосовать за него?
так чиновники все из партии аманат естественно там партийный указ больше был
заставляли людей встречаться с ним на собраниях?
опять же аманат мог это все на местах делать как партийную работу
давали места под банера? газеты все заставили день и ночь писать про абиля, каких то известных личностей напрягли?
да чет не слышно и не видно его было кроме НГ (лоббизм акима?) и все эти моменты легко проверяются по оплате
так в чем лоббизм то?
Цитата:
зачем на ровном месте попадать под иск о клевете то?)))
ну есть же куча других предлогов нет вытащили самый абсурдный
можно ли сказать что нургалиев земляк джаксыбекова (они из одной области) поэтому дела нургалиева лоббировал джекс? можно и поэтому же нургалиев так позорно проиграл)))
а почему интересно кандидат в областной маслихат умбетов (тоже земляк акима) не прошел тогда никуда да еще и попал под суд? где всесильный лоббист аким то?))
Цитата:
лоббизм не есть нечестные выборы
вы самовыдвиженцы
вы никто по сути, люди с улицы малоизвестные
а эти партийцы
за ними огромные партии,миллионы денег и сотни людей команды
да и еще не маловажный факт
Абиль какой бы там не был земляк всех акимов но его реально знают люди
студентов через него много прошло
а кто такой нургалиев?
никто сейчас не ответит толком
поэтому по гамбургскому счету абиль и без партии выиграл бы
не с таким разгромным счетом но выиграл
остальное уже не важно
нет ладно кайбжанвоа и "кофейный стаканчик" с койпбаевым объединились
их хотя бы видно было всю кампанию
а эти то кто?)
Цитата:
Днем 20 марта
результат еще не был известен но эти пятеро уже подали иск
все с ними понятно было еще с того конгресса нытиков где они заранее уже поняли что проиграли и начали вытаскивать карту игры на опережение
Цитата:
По его мнению, что местные чиновники по указанию акима области лоббировали интересы кандидата от партии «Amanat» Еркина Абилчя.
каким образом лоббировали?
заставили всех чиновников голосовать за него?
так чиновники все из партии аманат естественно там партийный указ больше был
заставляли людей встречаться с ним на собраниях?
опять же аманат мог это все на местах делать как партийную работу
давали места под банера? газеты все заставили день и ночь писать про абиля, каких то известных личностей напрягли?
да чет не слышно и не видно его было кроме НГ (лоббизм акима?) и все эти моменты легко проверяются по оплате
так в чем лоббизм то?
Цитата:
Нет, - ответил Нургалиев. - Я не знал Еркина Абиля. Сейчас, когда мы сидели и обсуждали ситуацию, выяснилось, что он земляк нашего акима области, они из одного района. Поэтому весь административный персонал работал на одного кандидата.
зачем на ровном месте попадать под иск о клевете то?)))
ну есть же куча других предлогов нет вытащили самый абсурдный
можно ли сказать что нургалиев земляк джаксыбекова (они из одной области) поэтому дела нургалиева лоббировал джекс? можно и поэтому же нургалиев так позорно проиграл)))
а почему интересно кандидат в областной маслихат умбетов (тоже земляк акима) не прошел тогда никуда да еще и попал под суд? где всесильный лоббист аким то?))
Цитата:
Наши опасения подтвердились. Шло лоббирование одного кандидата. Честными выборы все-таки не прошли
лоббизм не есть нечестные выборы
вы самовыдвиженцы
вы никто по сути, люди с улицы малоизвестные
а эти партийцы
за ними огромные партии,миллионы денег и сотни людей команды
да и еще не маловажный факт
Абиль какой бы там не был земляк всех акимов но его реально знают люди
студентов через него много прошло
а кто такой нургалиев?
никто сейчас не ответит толком
поэтому по гамбургскому счету абиль и без партии выиграл бы
не с таким разгромным счетом но выиграл
остальное уже не важно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 270
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 12:36
Положив 200 человек, народ не добился главного - люстрации всех причастных к назарабаевскому режиму, а это значит, что кантар будет иметь продолжение.
(Пользователи)
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- город Костанай
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- 1129
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 14:05
Комментарий удален модератором.
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 21:40
Цитата:
Вы это серьёзно ??
Для интереса: - я спросил примерно 10 человек с нашего района кто такой этот абиль- так вот,:- его НИКТО не знает, даже люди при должностях.
abaika95:
абиль и без партии выиграл бы
абиль и без партии выиграл бы
Вы это серьёзно ??
Для интереса: - я спросил примерно 10 человек с нашего района кто такой этот абиль- так вот,:- его НИКТО не знает, даже люди при должностях.
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 21:53
Цитата://Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы//
Как это они представляют?? Они наверное, не в Казахстане живут??
Или это : - плохая игра при хорошей мине, или: - хорошая игра при плохой мине.
Ведь с них никто за проигрыш не спрашивает: - они заранее были обречены на проигрыш и у них была роль статистов, слабых спаринг-партнёров, не более.
Как это они представляют?? Они наверное, не в Казахстане живут??
Или это : - плохая игра при хорошей мине, или: - хорошая игра при плохой мине.
Ведь с них никто за проигрыш не спрашивает: - они заранее были обречены на проигрыш и у них была роль статистов, слабых спаринг-партнёров, не более.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13560
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 22.03.23 - 12:03
Цитата:
Да я серьезно
Давайте сделаем анализ трезво без обвинений про хитрые казахские глаза и про никому не известных учёных Казахстана которых в районе трактористы не знают))
Кто ходит на выборы большинством?
Госслужащие
Бюджетники (в основном учителя)
Студенты
Пенсионеры
Родственники и прямые сторонники кандидатов
Так вот Абиль от партии АМАНАТ
За этой партией уже автоматически госсслужащие
Большинство бюджетников
Студентам плевать за кого голосовать но явно в КРУ велась агитация что Абиль бывший ректор и он хочет отменить ЕНТ
Пенсионеры голосуют по факту визуальной инфы и статей в газетах
Юджин говорит что у Абиля каждая лавочка была обклеена значит пенсы могли повесить на это
Ну и конечно у него есть и просто сторонники
По всем стратам за него большинство
Также берём ситуацию если он без партии
То из всех стран он сразу забирает студентов и учителей
Потомучто у него программа в основном про образование и поднятие зп педагогам
Он уже в большинстве
Так что трезво он победил
А остальные понадеялись на свою аудиторию в Инстаграме в 500 человек
Вот они и получили такие цифры))
ACROS:
Вы это серьёзно ?? Для интереса: - я спросил примерно 10 человек с нашего района кто такой этот абиль- так вот,:- его НИКТО не знает, даже люди при должностях.
Вы это серьёзно ?? Для интереса: - я спросил примерно 10 человек с нашего района кто такой этот абиль- так вот,:- его НИКТО не знает, даже люди при должностях.
Да я серьезно
Давайте сделаем анализ трезво без обвинений про хитрые казахские глаза и про никому не известных учёных Казахстана которых в районе трактористы не знают))
Кто ходит на выборы большинством?
Госслужащие
Бюджетники (в основном учителя)
Студенты
Пенсионеры
Родственники и прямые сторонники кандидатов
Так вот Абиль от партии АМАНАТ
За этой партией уже автоматически госсслужащие
Большинство бюджетников
Студентам плевать за кого голосовать но явно в КРУ велась агитация что Абиль бывший ректор и он хочет отменить ЕНТ
Пенсионеры голосуют по факту визуальной инфы и статей в газетах
Юджин говорит что у Абиля каждая лавочка была обклеена значит пенсы могли повесить на это
Ну и конечно у него есть и просто сторонники
По всем стратам за него большинство
Также берём ситуацию если он без партии
То из всех стран он сразу забирает студентов и учителей
Потомучто у него программа в основном про образование и поднятие зп педагогам
Он уже в большинстве
Так что трезво он победил
А остальные понадеялись на свою аудиторию в Инстаграме в 500 человек
Вот они и получили такие цифры))
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 22.03.23 - 14:40
Цитата:
Цитата:
Вы притянули факты за уши ( так вроде называется этот приём) - про образование, медицину, подъём села и зарплаты - это почти у каждого кандидата, но почему то они не победили, даже и достойно не проиграли.
Давайте прямо: - у него за душой ни авторитета, ни опыта, ни денег - за ним огромный АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс и даже не аманатовский ( партия без поддержки исполнительной власти на местах - это пшик на ровном месте), и больше ничего.
Студентам, бюджетникам и прочим кормящим из гос.бюджета на него и на его программы про образование и поднятие зарплаты, наср..ть. Никто и не читает эти штампованные предвыборные программы и никто не знает что и как он из себя представляет.
Впрочем, это слова и причём бесполезные - победителей не судят.
abaika95:
трезво он победил
трезво он победил
Цитата:
abaika95:
про образование и поднятие зп педагогам
про образование и поднятие зп педагогам
Вы притянули факты за уши ( так вроде называется этот приём) - про образование, медицину, подъём села и зарплаты - это почти у каждого кандидата, но почему то они не победили, даже и достойно не проиграли.
Давайте прямо: - у него за душой ни авторитета, ни опыта, ни денег - за ним огромный АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс и даже не аманатовский ( партия без поддержки исполнительной власти на местах - это пшик на ровном месте), и больше ничего.
Студентам, бюджетникам и прочим кормящим из гос.бюджета на него и на его программы про образование и поднятие зарплаты, наср..ть. Никто и не читает эти штампованные предвыборные программы и никто не знает что и как он из себя представляет.
Впрочем, это слова и причём бесполезные - победителей не судят.
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 22.03.23 - 14:56
Не знаю, не знаю, старшие люди голосовали за неприкосновенность пенсий и за их развитие. Поэтому голосовали за Аманат и Абиля. Среди моих близких дело обстояло именно так, большинство на выборы не пошло, а старшее поколение проголосовало именно так, как нужно властям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13560
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 22.03.23 - 15:53
Цитата:
В том то и дело что у них обо всем и ниочем конкретно
Тупо лозунги
Абиль же чисто шел с первым пунктом это реформы образования и отмена ЕНТ
Цитата:
Давайте прямо
Вы находитесь в информационном пузыре
Который даёт вам ложную картинку
Если у вас 10 знакомых в деревне не знают кто такой Стивен Хокинг это не значит что этот человек не авторитет и не имеет денег))
Абиль вполне себе знаменитая и знаковая личность в области
Не просто же так НГ к нему как к эксперту по различным вопросам обращались а также хабары и КТК его комментарии постоянно берут на ту или иную тему
У него куча исторических монографий за которые не плохо платят,он был ректором КГПИ с явно не копеечной зарплатой и сейчас директор научного института
Деньги у человека наверное есть на кампанию
Опыт тоже есть он бывший депутат областного маслихата
Авторитет среди местных у него вполне нормальный
Его и бывшие студенты и преподы уважают
Поэтому аманату очень повезло что они выпихнули в самовыдвиженцы от себя вполне себе адекватного и известного человека
Вопросы бы возникли если от аманата победил какой-то прям ярый ноунейм типа нургалиева,фаброго или максут романа
Вот эти люди совершенно никому не известны и их поражение вполне себе предсказуемо
Цитата:
Тут философский вопрос возникает
Когда народ сам честно голосует за того кто оказывается удобен властям это демократия или нет?
И в таком случае почему все проигравшие нытики идут против выбора народа навязывая им свое мнение?
Опять у нас Народ не тот не понял он бедных нытиков?
ACROS:
Вы притянули факты за уши ( так вроде называется этот приём) - про образование, медицину, подъём села и зарплаты - это почти у каждого кандидата, но почему то они не победили
Вы притянули факты за уши ( так вроде называется этот приём) - про образование, медицину, подъём села и зарплаты - это почти у каждого кандидата, но почему то они не победили
В том то и дело что у них обо всем и ниочем конкретно
Тупо лозунги
Абиль же чисто шел с первым пунктом это реформы образования и отмена ЕНТ
Цитата:
ACROS:
Давайте прямо: - у него за душой ни авторитета, ни опыта, ни денег - за ним огромный АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс и даже не аманатовский
Давайте прямо: - у него за душой ни авторитета, ни опыта, ни денег - за ним огромный АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс и даже не аманатовский
Давайте прямо
Вы находитесь в информационном пузыре
Который даёт вам ложную картинку
Если у вас 10 знакомых в деревне не знают кто такой Стивен Хокинг это не значит что этот человек не авторитет и не имеет денег))
Абиль вполне себе знаменитая и знаковая личность в области
Не просто же так НГ к нему как к эксперту по различным вопросам обращались а также хабары и КТК его комментарии постоянно берут на ту или иную тему
У него куча исторических монографий за которые не плохо платят,он был ректором КГПИ с явно не копеечной зарплатой и сейчас директор научного института
Деньги у человека наверное есть на кампанию
Опыт тоже есть он бывший депутат областного маслихата
Авторитет среди местных у него вполне нормальный
Его и бывшие студенты и преподы уважают
Поэтому аманату очень повезло что они выпихнули в самовыдвиженцы от себя вполне себе адекватного и известного человека
Вопросы бы возникли если от аманата победил какой-то прям ярый ноунейм типа нургалиева,фаброго или максут романа
Вот эти люди совершенно никому не известны и их поражение вполне себе предсказуемо
Цитата:
saba:
Поэтому голосовали за Аманат и Абиля. Среди моих близких дело обстояло именно так, большинство на выборы не пошло, а старшее поколение проголосовало именно так, как нужно властям.
Поэтому голосовали за Аманат и Абиля. Среди моих близких дело обстояло именно так, большинство на выборы не пошло, а старшее поколение проголосовало именно так, как нужно властям.
Тут философский вопрос возникает
Когда народ сам честно голосует за того кто оказывается удобен властям это демократия или нет?
И в таком случае почему все проигравшие нытики идут против выбора народа навязывая им свое мнение?
Опять у нас Народ не тот не понял он бедных нытиков?
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 22.03.23 - 21:09
Цитата:
Всё что есть якобы революционное и новое в предвыборных программах аманата и абиля - давным давно написано в планах работы исполнительной власти.
Пенсии каждый год ИНДЕКСИРУЮТСЯ - это ещё с назарбаевских времён.
[Исправлено: ACROS, 22.03.2023 - 21:09]
saba:
Поэтому голосовали за Аманат и Абиля.
Поэтому голосовали за Аманат и Абиля.
Всё что есть якобы революционное и новое в предвыборных программах аманата и абиля - давным давно написано в планах работы исполнительной власти.
Пенсии каждый год ИНДЕКСИРУЮТСЯ - это ещё с назарбаевских времён.
[Исправлено: ACROS, 22.03.2023 - 21:09]
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 22.03.23 - 22:32
Цитата:
Да конечно, но поэтому стабильность в выплате пенсий и индексация у них ассоциируются с провластными структурами. А если придут к власти те кто не могут целой партией набрать денег на взнос для своего кандидата. да ещё и бравируют этим, тогда поневоле задумаешься.
ACROS:
Пенсии каждый год ИНДЕКСИРУЮТСЯ - это ещё с назарбаевских времён.
Пенсии каждый год ИНДЕКСИРУЮТСЯ - это ещё с назарбаевских времён.
Да конечно, но поэтому стабильность в выплате пенсий и индексация у них ассоциируются с провластными структурами. А если придут к власти те кто не могут целой партией набрать денег на взнос для своего кандидата. да ещё и бравируют этим, тогда поневоле задумаешься.
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 23.03.23 - 09:35
Цитата:
И даже если и они эти, бишара-партии и придут к власти, то они будут распоряжаться государственными деньгами.
И я не думаю, что аманатовцы. такие уж и богатые: - насколько я в курсе через исполнительную власть они собирали деньги в свой избирательный фонд.
Просто те зная об этом подчёркивали что они НЕ НАГИБАЛИ бизнес ( да и нет у них такой возможности и такого административного ресурса- как акиматы) на свою предвыборную деятельность.
Они же и шуты-саттелиты в выборном процессе - такую роль им отвела АП.
saba:
те кто не могут целой партией набрать денег на взнос для своего кандидата
те кто не могут целой партией набрать денег на взнос для своего кандидата
И даже если и они эти, бишара-партии и придут к власти, то они будут распоряжаться государственными деньгами.
И я не думаю, что аманатовцы. такие уж и богатые: - насколько я в курсе через исполнительную власть они собирали деньги в свой избирательный фонд.
Просто те зная об этом подчёркивали что они НЕ НАГИБАЛИ бизнес ( да и нет у них такой возможности и такого административного ресурса- как акиматы) на свою предвыборную деятельность.
Они же и шуты-саттелиты в выборном процессе - такую роль им отвела АП.
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 23.03.23 - 11:18
Цитата:
Сейчас пока временно без работы( надоело на четырке ездить) сижу дома , анализирую и страшно становится. Вы говорите, что я надеюсь на президента и его реформы, а смотря на новый мажилис становится так тоскливо. какой Жана Казакстан, старый бы вернуть. хоть на пенсии пожил бы.
ACROS:
Они же и шуты-саттелиты в выборном процессе - такую роль им отвела АП.
Они же и шуты-саттелиты в выборном процессе - такую роль им отвела АП.
Сейчас пока временно без работы( надоело на четырке ездить) сижу дома , анализирую и страшно становится. Вы говорите, что я надеюсь на президента и его реформы, а смотря на новый мажилис становится так тоскливо. какой Жана Казакстан, старый бы вернуть. хоть на пенсии пожил бы.
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 23.03.23 - 11:24
Цитата:
Вы знаете я вот тоже плохо знаю, кто такой Стивен Хокинг, он как то прошёл мимо моего сознания.Хотя и из наших мыслителей тоже вряд ли кто мне близок, ближе европейские философы от древнегреческих до (Гегеля с Бебелем) как говорит наш президент. Лучше всех Манилов, он мне ближе всего
abaika95:
Если у вас 10 знакомых в деревне не знают кто такой Стивен Хокинг
Если у вас 10 знакомых в деревне не знают кто такой Стивен Хокинг
Вы знаете я вот тоже плохо знаю, кто такой Стивен Хокинг, он как то прошёл мимо моего сознания.Хотя и из наших мыслителей тоже вряд ли кто мне близок, ближе европейские философы от древнегреческих до (Гегеля с Бебелем) как говорит наш президент. Лучше всех Манилов, он мне ближе всего
-
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