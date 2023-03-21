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≡ Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46430
Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
Отправлено: 21.03.23 - 11:34
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Подсчет голосов завершился на всех 10 223 избирательных участках, в том числе расположенных за пределами Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан АБДИРОВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13556
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 21.03.23 - 11:34
#1
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два партийца от "заложников" и от аулбайцев набрали больше всех голосов что вполне логично и предсказуемо (осдп не партия а секта)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 10:09
#2
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У меня вопрос. Правительство подало в отставку, как и положено, должен ли подать в отставку и Аким нашей области? Он ведь тоже исполнительная власть
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4072
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 16:57
#3
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Цитата:
saba:
У меня вопрос.


Да, он тоже в статусе: ВРИО. И схема была такая: - кабинет правительства утвердят на очередном заседании вновь выбранного Мажилиса, а вот с акимами: - их же назначал президент с согласия депутатов регионального маслихата, очевидно должна пройти точно такая же процедура - ДАЧА согласия депутатами маслихата на назначения президентом на должность акима области. Будет ли это в новом казахстане, неизвестно: - насколько я в курсе - такого раньше не было в старом казахстане.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 18:30
#4
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Цитата:
ACROS:
ДАЧА согласия депутатами маслихата

Я думаю ничего не изменится, всегда, как и раньше будет"За". Единственную проблему свалил президент на бедные депутатские головушки, надо будет выбирать из двух. А как раньше было прекрасно совсем думать не надо было
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4072
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 20:48
#5
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Цитата:
saba:
Я думаю ничего не изменится, всегда, как и раньше будет"За


Дорогой мой САБА!!

Я, вот удивляюсь людям, и вам в том числе: - многие в личных беседах почему то верят этому Токаеву, его каким то псевдореформам. И почему то думают: - вот пройдут выборы и завтра 20 числа заживём по другому, по новоказахстанскому.
Посмотрите вокруг: - все те же лица, что и при старом казахстане, и не то что лица, но и методы работы, образ мышления те же- назарбаевские.
Должно прийти НОВЫЕ люди, думающие по ДРУГОМУ и не только думающие, но и РАБОТАЮЩИЕ по другому.
Жаль только одно- тридцать лет независимости коту под хвост. Тридцать лет - пропали БЕСТОЛКУ.
За это время и арабы, и китайцы и корейцы ( без таких природных богатств как у нас) рванули намного вперёд.
А наш старый казахстан с двумя коровами, за это время обагащал только одну семейку и 162 человека.
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