Отправлено: - 20:48

saba:

Я думаю ничего не изменится, всегда, как и раньше будет"За

Цитата:Дорогой мой САБА!!Я, вот удивляюсь людям, и вам в том числе: - многие в личных беседах почему то верят этому Токаеву, его каким то псевдореформам. И почему то думают: - вот пройдут выборы и завтра 20 числа заживём по другому, по новоказахстанскому.Посмотрите вокруг: - все те же лица, что и при старом казахстане, и не то что лица, но и методы работы, образ мышления те же- назарбаевские.Должно прийти НОВЫЕ люди, думающие по ДРУГОМУ и не только думающие, но и РАБОТАЮЩИЕ по другому.Жаль только одно- тридцать лет независимости коту под хвост. Тридцать лет - пропали БЕСТОЛКУ.За это время и арабы, и китайцы и корейцы ( без таких природных богатств как у нас) рванули намного вперёд.А наш старый казахстан с двумя коровами, за это время обагащал только одну семейку и 162 человека.