Отправлено: - 20:35

Muad Dib:

Даже в 30% с трудом поверю.

Цитата:Я думаю, алмаатинские 25% явки - это и есть реальный процент принявших участие в выборах, в целом по стране.Если по области 500 000 избирателей, то 25% - это 125 000 человек имеющих право выбора.; даже возьмём 40% областной явки, то выходит 200 000 избирателей, то тогда возникает вопрос: - как мог победитель по областной мажоритарке по округу №20 , набрать более 190 000 голосов "за" ??Поэтому и дали цифру в 65% явки, что бы распылить процент голосов за победителя-кандидатуру от Аманата.