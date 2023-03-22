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≡ Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46430
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 10:12
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21 марта начался судебный процесс по коллективному иску кандидатов-самовыдвиженцев в мажилис по Костанайской области. Они требуют признать недействительными выборы депутатов в мажилис по одномандатному округу № 20.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4072
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 20:35
#15
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Цитата:
Muad Dib:
Даже в 30% с трудом поверю.


Я думаю, алмаатинские 25% явки - это и есть реальный процент принявших участие в выборах, в целом по стране.
Если по области 500 000 избирателей, то 25% - это 125 000 человек имеющих право выбора.; даже возьмём 40% областной явки, то выходит 200 000 избирателей, то тогда возникает вопрос: - как мог победитель по областной мажоритарке по округу №20 , набрать более 190 000 голосов "за" ??
Поэтому и дали цифру в 65% явки, что бы распылить процент голосов за победителя-кандидатуру от Аманата.
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