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≡ Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46430
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 10:12
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21 марта начался судебный процесс по коллективному иску кандидатов-самовыдвиженцев в мажилис по Костанайской области. Они требуют признать недействительными выборы депутатов в мажилис по одномандатному округу № 20.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15577
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 10:12
#1
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Цитата:
Тогда они отметили, что большинство избирателей, с кем им удалось повстречаться, сообщали об уже сделанном выборе в пользу кандидата-одномандатника от партии "Amanat" Еркина Абиля

Источник:

Фраза звучит неоднозначно - то ли этот выбор был сделан самими избирателями (тогда какие могут быть претензии), то ли этот выбор был сделан кем-то абстрактным, о чем жители и сообщали.
А я ещё раз скажу - кандидатам нужно "светиться" в СМИ ПЕРИОДИЧЕСКИ, а не только перед или во время кампании. И желательно как-то более созидательно, чем по принципу "баба Яга против".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13556
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 10:46
#2
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Цитата:
О том, что выборы будут нечестными, самовыдвиженцы заявляли еще во время агитации. Тогда они отметили, что большинство избирателей, с кем им удалось повстречаться, сообщали об уже сделанном выборе в пользу кандидата-одномандатника от партии "Amanat" Еркина Абиля


Тоесть по мнению этих хайпажоррв население не должно было делать выбор до дня выборов
Должны были сидеть и ждать пока их Нургалиев переубедит и все побегут голосовать за него?))
Цитата:
интересы которого якобы лоббируют местные исполнительные органы по указанию из Костаная.

Каким образом?
Акимат делал вбросы? Докажите
Учителя делали вбросы? Докажите
Не правильно подсчитали ? Доказывайте
Что-то пока воду в ступе толкут и конкретики маловато
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
197
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 12:32
#3
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Цитата:
abaika95:
Не правильно подсчитали ? Доказывайте

Чтобы это доказать, нужно иметь доступ к отметкам на бюллетенях. А процес подсчета голосов организовали так, что наблюдатели не могут никак фиксировать каждую бюллетень. Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.

Цитата:
Акимат делал вбросы? Докажите


Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы. Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей. Ответ на вопрос, каким образом явку добили до этих 65 процентов - напрашивается сам собой.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15577
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 13:03
#4
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Цитата:
Muad Dib:
Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы.

Вообще не показатель. Знакомые, как правило, одних взглядов придерживаются.
Цитата:
Muad Dib:
Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей.

65% - это, как-бы и не много. При этом на участке несколько тетрадей, а участков оочень много. Где-о больше, где-то меньше.
Цитата:
Muad Dib:
Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.

Бюллетени отображаются не только в протоколе, но и подшиваются. То есть это несколько этапов контроля - количество бюллетеней, итоговый протокол и "тетрадки". И чтобы комар носа не подточил - нужно взять неиспользуемые бюллетени, заполнить "как надо", испортить бюллетени за оппозицию, заполнить тетрадки за тех кто не пришел. Ну или проще - просто испортить бюллетени "неправильных" кандидатов. Если всего баланса не свести - можно присесть ни за что. Тот же председатель комиссии - обычный работник бюджетной сферы (может руководитель) - оно ему надо такие финты выделывать, да и ради чего? Чтобы, в случае чего, прошла проверка - и быть обвиненным?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
269
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 15:07
#5
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Все тетрадки, палочки, подсчёт, кто как стоял, где сидел, препирательства суду не доказательства. Указывать необходимо, что на камерах видеонаблюдения школы, зафиксировано 400 человек, а в протоколах 900. Только так и никак иначе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4072
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 15:22
#6
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Цитата:
Ильяс:
тетрадки, палочки, подсчёт,

Цитата:
Ильяс:
камерах видеонаблюдения школы


Тетрадки, видео с камер - это действительно суду не документы доказательства.
Тетради- не пронумерованы и не проштампованы и не скреплены печатью УИК.
Видеоматериал - не доказательства, также как и не доказательства видеоматериалы с видеорегистраторов авто при ДТП. Видео нужны с лицензированных и сертифицированных видеокамер. Не думаю что в школе они таковы.
Почему так говорю: - был опыт судебных разбирательств с должниками по магазину ( учёт вели в простенькой тетрадке с росписями и видеоматериалами что должники действительно заходили в магазин и действительно брали товар под запись, в долг, именно в день записи).
Суд не принял эти материалы. По аналогии - не примут наверное, и у проигравших кандидатов или под любым предлогом не признают их оригинальными.
Судебная власть не попрёт против исполнительной власти. Это две ветви государственной власти.
Судиться с государством - это ссать против ветра.

[Исправлено: ACROS, 22.03.2023 - 15:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13556
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 15:41
#7
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Цитата:
Ильяс:
Указывать необходимо, что на камерах видеонаблюдения школы, зафиксировано 400 человек, а в протоколах 900. Только так и никак иначе.

Для этого камера должна была работать без выключения с 6 утра до 8 вечера
Думаю не везде были такие съёмки и уж темболее никакой суд не будет отсматривать миллионы часов с каждого избирательного пункта выявляя количество людей
Дальше наблюдения наблюдателей тоже не в счёт
Наблюдатели от каждого кандидата видят только то что выгодно им
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 15:41
#8
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Для меня всё стало печально с Жана Казакстаном после назначения акима области, ещё до первого его шага на этом посту. Я понял, что никаких изменений не будет. Вот хоть вывернись наизнанку, а со старыми уже задеревеневшими кадрами даже намёка на какие то изменения реформы не будет. Что впоследствии и подтвердил наш аким области. Поэтому, да ещё и посмотрев на состав кандидатов от всех партий я ничего не ждал от выборов и ничего не жду от парламента. Даже если президент и дальше будет продвигать реформы, на местах это всё буде заволокичено, заблокировано, растянуто по времени, а там глядишь и семилетний срок закончится и будет чиновникам опять счастье.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 15:43
#9
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Только теперь понял смысл слова"люстрация" и в чём полезность этого термина. Я бы на месте всех бывших депутатов сам бы подал в отставку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 15:49
#10
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Немного посмотрел интервью Д.Сатпаева. Он сказал, что в парламент прошло большое количество"лизунов, молчунов и переобувальщиков". Как по мне там их абсолютное большинство
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13556
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 15:57
#11
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Цитата:
saba:
Немного посмотрел интервью Д.Сатпаева. Он сказал, что в парламент прошло большое количество"лизунов, молчунов и переобувальщиков". Как по мне там их абсолютное большинство

Говорит это досым Сатпаев самоназванный главный политолог страны который начинает говорить ровно тогда когда выгодно ап и молчит именно тогда когда также выгодно ап
Поэтому чья бы корова...))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 16:00
#12
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Немного посмотрел интервью Д.Сатпаева. Он сказал, что в парламент прошло большое количество"лизунов, молчунов и переобувальщиков". Как по мне там их абсолютное большинствоЦитата:
abaika95:
Поэтому чья бы корова...))

Мне абсолютно без разницы, кто он. Возможно Вы больше знаете. Но против его определения нашего парламента возразить нечего. Поэтому , наверное и переходим на личности, не так ли?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
197
Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 17:39
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Вообще не показатель. Знакомые, как правило, одних взглядов придерживаются.

Аргументирую тем, что к знакомым я не отнёс своих ближайших родственников (8 человек). А узнал, что соседи по подъезду, соседи по гаражному кооперативу, а также те, с кем пересекаюсь по работе (итого около 30 человек) никаким образом не интересуются этими выборами.
Плюс с окна виден вход в избирательную комиссию, никакого ажиотажа. Плюс пустые тетрадки. Все прямо указывает, что никак не могла быть явка 65 процентов быть. Даже в 30% с трудом поверю.

Цитата:
65% - это, как-бы и не много.

Это очень много для выборов, где простой обыватель должен заставить себя пойти и выбирать из списка фамилий, которые не на слуху. Простому обывателю лень искать и изучать программы кандидатов и партий, взвешивать их шансы на проход в Мажилис, он попросу не понимает, зачем ему туда идти. Зато у большинства превуалирует мнение, что за них уже все выбрали.

Цитата:
Бюллетени отображаются не только в протоколе, но и подшиваются.

Хорошо, но есть участки, где не было назвисимого наблюдения и явка завышена. Значит бюллетени на таких участках вносились членами комиссий (в сети уже есть видео скрытой съемки, где фиксируется вброс бюллетеней). И никого сажать не будут, пока голоса считаются как надо тем, кто у власти.

[Исправлено: Muad Dib, 22.03.2023 - 17:40]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4072
Re: Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются...
Отправлено: 22.03.23 - 20:20
#14
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Цитата:
saba:
президент и дальше будет продвигать реформы,


Какие реформы: - всё уже, "..кина больше не будет...", прошедшие парламентские досрочные перевыборы - это последний пункт, так называемых, реформ Токаева.
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