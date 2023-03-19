Отправлено: - 14:46

Vit:

Я бы сдал урода который похищает детей за бесплатно. А ты ?

Цитата:А если он только Подозреваемый, как Путин? Мы к сожалению не входим в те 123 страны, которые подписали Римский статут уголовного дела.Значит Казахстан, приняв Путина, станет таким же Подозреваемым соучастником наверно?И потому ты прав наверно, уважать нас в мире больше никто не станет..