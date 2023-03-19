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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 317 из 317«1...315316317
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 12:28
#4741
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Хорошая книга

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 12:38
#4742
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Смутные книги читаешь. Предуманых друзей фантазируешь. Левые сайты постишь тут. Остановись.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 13:01
#4743
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3 часа назад, источник: ТАССПутин совершил рабочую поездку в Мариуполь источник
//«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений»//
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 13:11
#4744
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Цитата:
Эл-починно:

Следишь за Подозреваемыми в похищениях детей?
Сдать наверно за вознаграждение хочешь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 13:45
#4745
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Цитата:
111:
Я бы сдал урода который похищает детей за бесплатно. А ты ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:00
#4746
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Цитата:
Эл-починно:
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Сначала уничтожил город, а теперь восстанавливает. Банально.
Прочитал комментарий под фильмом Штефанова про Мариуполь. Пишет житель Мариуполя: "Когда в Мариуполе был Азов, у меня была девушка, работа за 1200 долларов США, мирное небо над головой. Когда меня освободили, вдруг всего этого не стало"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:02
#4747
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Конечно на него тут же набросились россияне. Главное обвинение ему , как ни странно было в работе. Все ядовито интересовались, сколько налогов из его 1200 долларов пошло на АТО
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:09
#4748
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Украина должна быть возвращена к нейтральному внеблоковому статусу, а также миру необходимо признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение. М. Захарова.
Какие при этом могут быть переговоры? Пусть Украина отдаст свои земли и тогда мы может быть сядем за стол переговоров, а мир должен признать это. России категорически не хватает новых земель. И когда только наедятся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:46
#4749
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Цитата:
Vit:
Я бы сдал урода который похищает детей за бесплатно. А ты ?

А если он только Подозреваемый, как Путин? Мы к сожалению не входим в те 123 страны, которые подписали Римский статут уголовного дела.
Значит Казахстан, приняв Путина, станет таким же Подозреваемым соучастником наверно?
И потому ты прав наверно, уважать нас в мире больше никто не станет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 19:13
#4750
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.03.23 - 11:03
#4751
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Че то без впн не открывается..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.03.23 - 02:28
#4752
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Ну, с праздником!
Пусть хоть на некоторое время исчезнет злоба в некоторых сверкающих от нее глазах.
Выпьем за это!

[Исправлено: 111, 22.03.2023 - 09:07]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.03.23 - 18:34
#4753
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Я сначала не поверил, думал это украинская пропаганда, тем более сначала посмотрел пародию украинца Юрия Великого. Но потом оказалось правда. Российский генерал-полковник устроил стриптиз для своего любовника в бане и это каким то образом попало в Сеть.Почему его не привлекли за пропаганду ЛГБТ, в России же уже есть такая статья?
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Страница 317 из 317«1...315316317
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