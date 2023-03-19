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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 12:28
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 12:38
Смутные книги читаешь. Предуманых друзей фантазируешь. Левые сайты постишь тут. Остановись.
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 1737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 13:11
Цитата:
Следишь за Подозреваемыми в похищениях детей?
Сдать наверно за вознаграждение хочешь?
Эл-починно:
Следишь за Подозреваемыми в похищениях детей?
Сдать наверно за вознаграждение хочешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 13:45
Цитата:
111:Я бы сдал урода который похищает детей за бесплатно. А ты ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:00
Цитата:
Сначала уничтожил город, а теперь восстанавливает. Банально.
Прочитал комментарий под фильмом Штефанова про Мариуполь. Пишет житель Мариуполя: "Когда в Мариуполе был Азов, у меня была девушка, работа за 1200 долларов США, мирное небо над головой. Когда меня освободили, вдруг всего этого не стало"
Эл-починно:
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Сначала уничтожил город, а теперь восстанавливает. Банально.
Прочитал комментарий под фильмом Штефанова про Мариуполь. Пишет житель Мариуполя: "Когда в Мариуполе был Азов, у меня была девушка, работа за 1200 долларов США, мирное небо над головой. Когда меня освободили, вдруг всего этого не стало"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:02
Конечно на него тут же набросились россияне. Главное обвинение ему , как ни странно было в работе. Все ядовито интересовались, сколько налогов из его 1200 долларов пошло на АТО
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:09
Украина должна быть возвращена к нейтральному внеблоковому статусу, а также миру необходимо признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение. М. Захарова.
Какие при этом могут быть переговоры? Пусть Украина отдаст свои земли и тогда мы может быть сядем за стол переговоров, а мир должен признать это. России категорически не хватает новых земель. И когда только наедятся.
Какие при этом могут быть переговоры? Пусть Украина отдаст свои земли и тогда мы может быть сядем за стол переговоров, а мир должен признать это. России категорически не хватает новых земель. И когда только наедятся.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 14:46
Цитата:
А если он только Подозреваемый, как Путин? Мы к сожалению не входим в те 123 страны, которые подписали Римский статут уголовного дела.
Значит Казахстан, приняв Путина, станет таким же Подозреваемым соучастником наверно?
И потому ты прав наверно, уважать нас в мире больше никто не станет..
Vit:
Я бы сдал урода который похищает детей за бесплатно. А ты ?
Я бы сдал урода который похищает детей за бесплатно. А ты ?
А если он только Подозреваемый, как Путин? Мы к сожалению не входим в те 123 страны, которые подписали Римский статут уголовного дела.
Значит Казахстан, приняв Путина, станет таким же Подозреваемым соучастником наверно?
И потому ты прав наверно, уважать нас в мире больше никто не станет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.03.23 - 19:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.03.23 - 11:03
Че то без впн не открывается..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.03.23 - 02:28
Ну, с праздником!
Пусть хоть на некоторое время исчезнет злоба в некоторых сверкающих от нее глазах.
Выпьем за это!
[Исправлено: 111, 22.03.2023 - 09:07]
Пусть хоть на некоторое время исчезнет злоба в некоторых сверкающих от нее глазах.
Выпьем за это!
[Исправлено: 111, 22.03.2023 - 09:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.03.23 - 18:34
Я сначала не поверил, думал это украинская пропаганда, тем более сначала посмотрел пародию украинца Юрия Великого. Но потом оказалось правда. Российский генерал-полковник устроил стриптиз для своего любовника в бане и это каким то образом попало в Сеть.Почему его не привлекли за пропаганду ЛГБТ, в России же уже есть такая статья?
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