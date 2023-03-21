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Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
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