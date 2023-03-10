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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 51 из 51«1...495051
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Куратор темы: Маркс
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Форумная эклектика
Отправлено: 10.03.23 - 10:59
#751
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24260
Форумная эклектика
Отправлено: 10.03.23 - 11:02
#752
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 10.03.23 - 13:07
#753
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- Нет, вы, наверное, не видели, как они разрастутся, весной будет очень зелено, пышные такие шары...

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 12.03.23 - 09:55
#754
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Кайрат стайер: Превосходство следует добывать не числом, а умением, не количеством, а качеством и не ради виртуальной победы, а ради восторжествования свободы слова и справедливости!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 12.03.23 - 21:39
#755
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saba: все переместились в сауны и массажные салоны...

ACROS: Хорошо раньше было в совхозе: - фигуристую телятницу завалил прямо в яслях; разбитную бригадную повариху вывез в поле - и все дела.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 13.03.23 - 12:14
#756
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 15.03.23 - 13:06
#757
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Кайрат стайер: Вот это правильно, из общей композиции у "грамотеев" будет возможность воочию визуально лицезреть и иметь понятия, что означают и входит в жеті қазына (семь сокровищ). Под сокровищами подразумевается семь составляющих жизни, которые ранее были необходимы для настоящего мужчины-кочевника.

Наказы предков - помним и не забываем: Алты жыл аш болсаң да, ата-бабаларыңның салтын ұмытпа (Хоть шесть лет голодай, но обычай предков не забывай).

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 18.03.23 - 12:21
#758
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Кайрат стайер: Сначало подумал, жгут что ли. А, с другой стороны, как европейцам повезло, что их репой обеспечат, как сказали хорошим продуктом...

Тот самый: Жаль, что и дети российских чиновников и олигархов тоже пострадали - сидят по Европе бедолаги в своих шале, плачут, грызут репу и мечтают как-то уехать в Россию...

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 21.03.23 - 22:15
#759
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лучший фотохостинг

[Исправлено: Kairat stayer, 21.03.2023 - 22:17]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.23 - 10:08
#760
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Всех с праздником Наурыз, всем доброго дня и хорошего настроения!
Сегодня нежелательно фуфло толкать, говорить неправду.

111: Нет, ты врешь...

Добринцофф: Где я вру? Разве это не ты написал?...

Гога: Тут все врут, кроме тебя!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.23 - 15:33
#761
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Друзья, с орбиты Земли, с Наурызом казахстанцев и костанайцев поздравил и космонавт Дмитрий Петелин.

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4032
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.23 - 17:09
#762
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот это правильно, из общей композиции у "грамотеев" будет возможность воочию визуально лицезреть и иметь понятия, что означают и входит в жеті қазына (семь сокровищ). Под сокровищами подразумевается семь составляющих жизни, которые ранее были необходимы для настоящего мужчины-кочевника.


Принял участие в массовых гуляньях, на мой взгляд народ, Наурыз в текущем году отмечает с размахом. Граждане практически везде пели, кроме сцен, также возле юрт, танцевали, трапезничали, фотографировались и снимали на видео проводимые мероприятия и.т.д. Людей разных возрастов, от мала до велика было очень много. В связи с чем, к сожалению найти и посмотреть композицию не представилось возможным. Видел собак породы тазы, множество лошадей.

Посетил две юрты (КСТУ и СарыаркаАвтоПрома). Первоначально когда передвигался в сторону ЦУМ, со стороны шахматного клуба, зашёл расположенную по пути в самую крайнюю юрту Костанайского социально-технического университета имени академика З.Алдамжара. Там, поел плов, мяса, салат и попил чай с курагой,изюмом и.т.д. Большой рахмет ребятам!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
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Регистрация:
28.05.18
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4032
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.23 - 17:16
#763
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Цитата:
Kairat stayer:
СарыаркаАвтоПрома


Возле юрты было много народа. Простояв очередь, у входа встретил товарища Адиля и сказал ему, что у вас очередь как к мавзолею Ленина в былые времена, последний сказал, видишь какие флаги? Там попил чай с баурсаками и шоколадкой. Тоже им большой рахмет!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
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4032
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.23 - 17:28
#764
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Цитата:
Kairat stayer:
Граждане практически везде пели, кроме сцен, также возле юрт, танцевали...


Молодые джигиты танцевали...

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