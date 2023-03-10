Кайрат стайер: Вот это правильно, из общей композиции у "грамотеев" будет возможность воочию визуально лицезреть и иметь понятия, что означают и входит в жеті қазына (семь сокровищ). Под сокровищами подразумевается семь составляющих жизни, которые ранее были необходимы для настоящего мужчины-кочевника.
Наказы предков - помним и не забываем: Алты жыл аш болсаң да, ата-бабаларыңның салтын ұмытпа (Хоть шесть лет голодай, но обычай предков не забывай).
Kairat stayer: Вот это правильно, из общей композиции у "грамотеев" будет возможность воочию визуально лицезреть и иметь понятия, что означают и входит в жеті қазына (семь сокровищ). Под сокровищами подразумевается семь составляющих жизни, которые ранее были необходимы для настоящего мужчины-кочевника.
Принял участие в массовых гуляньях, на мой взгляд народ, Наурыз в текущем году отмечает с размахом. Граждане практически везде пели, кроме сцен, также возле юрт, танцевали, трапезничали, фотографировались и снимали на видео проводимые мероприятия и.т.д. Людей разных возрастов, от мала до велика было очень много. В связи с чем, к сожалению найти и посмотреть композицию не представилось возможным. Видел собак породы тазы, множество лошадей.
Посетил две юрты (КСТУ и СарыаркаАвтоПрома). Первоначально когда передвигался в сторону ЦУМ, со стороны шахматного клуба, зашёл расположенную по пути в самую крайнюю юрту Костанайского социально-технического университета имени академика З.Алдамжара. Там, поел плов, мяса, салат и попил чай с курагой,изюмом и.т.д. Большой рахмет ребятам!
Возле юрты было много народа. Простояв очередь, у входа встретил товарища Адиля и сказал ему, что у вас очередь как к мавзолею Ленина в былые времена, последний сказал, видишь какие флаги? Там попил чай с баурсаками и шоколадкой. Тоже им большой рахмет!
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