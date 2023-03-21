Отправлено: - 16:57

saba:

У меня вопрос.

Цитата:Да, он тоже в статусе: ВРИО. И схема была такая: - кабинет правительства утвердят на очередном заседании вновь выбранного Мажилиса, а вот с акимами: - их же назначал президент с согласия депутатов регионального маслихата, очевидно должна пройти точно такая же процедура - ДАЧА согласия депутатами маслихата на назначения президентом на должность акима области. Будет ли это в новом казахстане, неизвестно: - насколько я в курсе - такого раньше не было в старом казахстане.