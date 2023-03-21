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≡ Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46430
Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
Отправлено: 21.03.23 - 11:34
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Подсчет голосов завершился на всех 10 223 избирательных участках, в том числе расположенных за пределами Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан АБДИРОВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13556
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 21.03.23 - 11:34
#1
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два партийца от "заложников" и от аулбайцев набрали больше всех голосов что вполне логично и предсказуемо (осдп не партия а секта)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1741
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 10:09
#2
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У меня вопрос. Правительство подало в отставку, как и положено, должен ли подать в отставку и Аким нашей области? Он ведь тоже исполнительная власть
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4068
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 16:57
#3
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Цитата:
saba:
У меня вопрос.


Да, он тоже в статусе: ВРИО. И схема была такая: - кабинет правительства утвердят на очередном заседании вновь выбранного Мажилиса, а вот с акимами: - их же назначал президент с согласия депутатов регионального маслихата, очевидно должна пройти точно такая же процедура - ДАЧА согласия депутатами маслихата на назначения президентом на должность акима области. Будет ли это в новом казахстане, неизвестно: - насколько я в курсе - такого раньше не было в старом казахстане.
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