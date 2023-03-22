Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 10:12
21 марта начался судебный процесс по коллективному иску кандидатов-самовыдвиженцев в мажилис по Костанайской области. Они требуют признать недействительными выборы депутатов в мажилис по одномандатному округу № 20. Читать новость
Фраза звучит неоднозначно - то ли этот выбор был сделан самими избирателями (тогда какие могут быть претензии), то ли этот выбор был сделан кем-то абстрактным, о чем жители и сообщали. А я ещё раз скажу - кандидатам нужно "светиться" в СМИ ПЕРИОДИЧЕСКИ, а не только перед или во время кампании. И желательно как-то более созидательно, чем по принципу "баба Яга против".
О том, что выборы будут нечестными, самовыдвиженцы заявляли еще во время агитации. Тогда они отметили, что большинство избирателей, с кем им удалось повстречаться, сообщали об уже сделанном выборе в пользу кандидата-одномандатника от партии "Amanat" Еркина Абиля
Тоесть по мнению этих хайпажоррв население не должно было делать выбор до дня выборов Должны были сидеть и ждать пока их Нургалиев переубедит и все побегут голосовать за него?)) Цитата:
интересы которого якобы лоббируют местные исполнительные органы по указанию из Костаная.
Каким образом? Акимат делал вбросы? Докажите Учителя делали вбросы? Докажите Не правильно подсчитали ? Доказывайте Что-то пока воду в ступе толкут и конкретики маловато
Чтобы это доказать, нужно иметь доступ к отметкам на бюллетенях. А процес подсчета голосов организовали так, что наблюдатели не могут никак фиксировать каждую бюллетень. Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.
Цитата:
Акимат делал вбросы? Докажите
Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы. Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей. Ответ на вопрос, каким образом явку добили до этих 65 процентов - напрашивается сам собой.
Muad Dib: Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы.
Вообще не показатель. Знакомые, как правило, одних взглядов придерживаются. Цитата:
Muad Dib: Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей.
65% - это, как-бы и не много. При этом на участке несколько тетрадей, а участков оочень много. Где-о больше, где-то меньше. Цитата:
Muad Dib: Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.
Бюллетени отображаются не только в протоколе, но и подшиваются. То есть это несколько этапов контроля - количество бюллетеней, итоговый протокол и "тетрадки". И чтобы комар носа не подточил - нужно взять неиспользуемые бюллетени, заполнить "как надо", испортить бюллетени за оппозицию, заполнить тетрадки за тех кто не пришел. Ну или проще - просто испортить бюллетени "неправильных" кандидатов. Если всего баланса не свести - можно присесть ни за что. Тот же председатель комиссии - обычный работник бюджетной сферы (может руководитель) - оно ему надо такие финты выделывать, да и ради чего? Чтобы, в случае чего, прошла проверка - и быть обвиненным?
Все тетрадки, палочки, подсчёт, кто как стоял, где сидел, препирательства суду не доказательства. Указывать необходимо, что на камерах видеонаблюдения школы, зафиксировано 400 человек, а в протоколах 900. Только так и никак иначе.
Тетрадки, видео с камер - это действительно суду не документы доказательства. Тетради- не пронумерованы и не проштампованы и не скреплены печатью УИК. Видеоматериал - не доказательства, также как и не доказательства видеоматериалы с видеорегистраторов авто при ДТП. Видео нужны с лицензированных и сертифицированных видеокамер. Не думаю что в школе они таковы. Почему так говорю: - был опыт судебных разбирательств с должниками по магазину ( учёт вели в простенькой тетрадке с росписями и видеоматериалами что должники действительно заходили в магазин и действительно брали товар под запись, в долг, именно в день записи). Суд не принял эти материалы. По аналогии - не примут наверное, и у проигравших кандидатов или под любым предлогом не признают их оригинальными. Судебная власть не попрёт против исполнительной власти. Это две ветви государственной власти. Судиться с государством - это ссать против ветра.
Ильяс: Указывать необходимо, что на камерах видеонаблюдения школы, зафиксировано 400 человек, а в протоколах 900. Только так и никак иначе.
Для этого камера должна была работать без выключения с 6 утра до 8 вечера Думаю не везде были такие съёмки и уж темболее никакой суд не будет отсматривать миллионы часов с каждого избирательного пункта выявляя количество людей Дальше наблюдения наблюдателей тоже не в счёт Наблюдатели от каждого кандидата видят только то что выгодно им
Для меня всё стало печально с Жана Казакстаном после назначения акима области, ещё до первого его шага на этом посту. Я понял, что никаких изменений не будет. Вот хоть вывернись наизнанку, а со старыми уже задеревеневшими кадрами даже намёка на какие то изменения реформы не будет. Что впоследствии и подтвердил наш аким области. Поэтому, да ещё и посмотрев на состав кандидатов от всех партий я ничего не ждал от выборов и ничего не жду от парламента. Даже если президент и дальше будет продвигать реформы, на местах это всё буде заволокичено, заблокировано, растянуто по времени, а там глядишь и семилетний срок закончится и будет чиновникам опять счастье.
Victor Yang: Вообще не показатель. Знакомые, как правило, одних взглядов придерживаются.
Аргументирую тем, что к знакомым я не отнёс своих ближайших родственников (8 человек). А узнал, что соседи по подъезду, соседи по гаражному кооперативу, а также те, с кем пересекаюсь по работе (итого около 30 человек) никаким образом не интересуются этими выборами. Плюс с окна виден вход в избирательную комиссию, никакого ажиотажа. Плюс пустые тетрадки. Все прямо указывает, что никак не могла быть явка 65 процентов быть. Даже в 30% с трудом поверю.
Цитата:
65% - это, как-бы и не много.
Это очень много для выборов, где простой обыватель должен заставить себя пойти и выбирать из списка фамилий, которые не на слуху. Простому обывателю лень искать и изучать программы кандидатов и партий, взвешивать их шансы на проход в Мажилис, он попросу не понимает, зачем ему туда идти. Зато у большинства превуалирует мнение, что за них уже все выбрали.
Цитата:
Бюллетени отображаются не только в протоколе, но и подшиваются.
Хорошо, но есть участки, где не было назвисимого наблюдения и явка завышена. Значит бюллетени на таких участках вносились членами комиссий (в сети уже есть видео скрытой съемки, где фиксируется вброс бюллетеней). И никого сажать не будут, пока голоса считаются как надо тем, кто у власти.
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