Закон или Памятка с правилами... - Чем руководствуются председатели и члены избирательных участков в Костанае?
Отправлено: 22.03.23 - 10:12
21 марта начался судебный процесс по коллективному иску кандидатов-самовыдвиженцев в мажилис по Костанайской области. Они требуют признать недействительными выборы депутатов в мажилис по одномандатному округу № 20. Читать новость
Фраза звучит неоднозначно - то ли этот выбор был сделан самими избирателями (тогда какие могут быть претензии), то ли этот выбор был сделан кем-то абстрактным, о чем жители и сообщали. А я ещё раз скажу - кандидатам нужно "светиться" в СМИ ПЕРИОДИЧЕСКИ, а не только перед или во время кампании. И желательно как-то более созидательно, чем по принципу "баба Яга против".
О том, что выборы будут нечестными, самовыдвиженцы заявляли еще во время агитации. Тогда они отметили, что большинство избирателей, с кем им удалось повстречаться, сообщали об уже сделанном выборе в пользу кандидата-одномандатника от партии "Amanat" Еркина Абиля
Тоесть по мнению этих хайпажоррв население не должно было делать выбор до дня выборов Должны были сидеть и ждать пока их Нургалиев переубедит и все побегут голосовать за него?)) Цитата:
интересы которого якобы лоббируют местные исполнительные органы по указанию из Костаная.
Каким образом? Акимат делал вбросы? Докажите Учителя делали вбросы? Докажите Не правильно подсчитали ? Доказывайте Что-то пока воду в ступе толкут и конкретики маловато
Чтобы это доказать, нужно иметь доступ к отметкам на бюллетенях. А процес подсчета голосов организовали так, что наблюдатели не могут никак фиксировать каждую бюллетень. Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.
Цитата:
Акимат делал вбросы? Докажите
Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы. Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей. Ответ на вопрос, каким образом явку добили до этих 65 процентов - напрашивается сам собой.
Muad Dib: Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы.
Вообще не показатель. Знакомые, как правило, одних взглядов придерживаются. Цитата:
Muad Dib: Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей.
65% - это, как-бы и не много. При этом на участке несколько тетрадей, а участков оочень много. Где-о больше, где-то меньше. Цитата:
Muad Dib: Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.
Бюллетени отображаются не только в протоколе, но и подшиваются. То есть это несколько этапов контроля - количество бюллетеней, итоговый протокол и "тетрадки". И чтобы комар носа не подточил - нужно взять неиспользуемые бюллетени, заполнить "как надо", испортить бюллетени за оппозицию, заполнить тетрадки за тех кто не пришел. Ну или проще - просто испортить бюллетени "неправильных" кандидатов. Если всего баланса не свести - можно присесть ни за что. Тот же председатель комиссии - обычный работник бюджетной сферы (может руководитель) - оно ему надо такие финты выделывать, да и ради чего? Чтобы, в случае чего, прошла проверка - и быть обвиненным?
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