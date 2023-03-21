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≡ Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46429
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 11:31
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- Знаете, я посмотрел в социальных сетях электоральную активность своих оппонентов, - отмечает Абиль. - Если они считают, что избиратель должен каким-то образом изначально знать их хорошо, то пусть остаются в такой уверенности.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13553
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 11:31
#1
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Цитата:
Знаете, я посмотрел в социальных сетях электоральную активность своих оппонентов. Если они считают, что избиратель должен каким-то образом изначально знать их хорошо, то пусть остаются в такой уверенности


Фабрый уверен что он победил потому что его программе в НГ дали оценку в 4 звездочки)))
есть что ответить на этот сильнейший аргументище?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1039
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 12:14
#2
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Цитата:
он мне не родственник: ни через жену,

:lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
469
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 12:53
#3
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в инете гуляет ролик как работники избирательной комиссии пачками закидывают бюллетени. Без всяких стеснений. Поэтому по поводу лоббирования отдельных личностей тем более от правящей партии я бы сказал с уверенностью что так оно и есть. Вспомните как с Нур Отаном было. Пихали их везде и всюду, затирая другие партии.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9062
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 13:39
#4
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Никогда в жизни не поверю цифрам, которые озвучивает нынешний ЦИрК.
Не было и той явки, которую объявили. Знаю только ДВОИХ из всего окружения, кто ходил: мама и соседка... обе пенсионерки, советские люди. Причем в обеденное время.И они подтверждают, на участке было пусто.
А цифры тоже вызывают сомнение:
Явка на 12.00 (за 5 часов) в области: 37,39 %
Явка на 14.10 (за 7 часов): 62,36 %
Явка на 16.10: 64,81 %
Явка на 18.10: 65,00 %
Явка на 20.10: 65,10 %
Никого не смущает, что за 2 часа (12-14) якобы проголосовало 25% (четверть всех избирателей), а за первые 7 часов работы 62 %, а за следующие 6 часов меньше 3-х % ?

[Исправлено: yudjin, 21.03.2023 - 13:54]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 13:46
#5
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Цитата:
yudjin:
Помню в детстве, мы ходили на выборы. Там куча народа, соседи, родственики. Потом они все шли в гости к друг другу. . Щас тоже смотрю фотки. Пустые залы. Конечно нету там не каких 60% там от силы 2%
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1129
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 14:11
#6
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Цитата:
yudjin:
Никого не смущает, что за 2 часа (12-14) якобы проголосовало 25% (четверть всех избирателей), а за первые 7 часов работы 62 %, а за следующие 6 часов меньше 3-х % ?


Мы ходили на выборы и много было людей! Правда многие жаловались что никого не знают и что за эти люди и чего хорошего они совершили для людей и государства нашего. Вылезли ни откуда и теперь пишут жалобы что их обделили. Кто они такие что бы за них голосовать?
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1465
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 15:38
#7
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уважаемые форумчане, а вы надеялись, что будет ответ: "Да, мою кандидатуру одобрили с верху, и партия предприняла все от нее возможное с использованием административного ресурса, чтоб я стал победителем, а я за это буду завсегда голосовать "За", любое предложении партии."
Если кандидат идет по партийному списку, он не может говорить "нет", решениям партии. Его просто взяли на работу, и он подотчетный своему руководству. Все у нас в стране без изменений, перефразируя известную поговорку "от перестановки (переименований) кандидатов (партий) результат не меняется"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9062
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 15:59
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вылезли ни откуда и теперь пишут жалобы что их обделили. Кто они такие что бы за них голосовать?

А кто такой Абиль? что он сделал? Переименовал Тарана?
Если каждый забор им обклеили, это значит только одно - намозолить глаза избирателям, изобразить нужного кандидата для оправдания тех цифр, что выдали на гора.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4064
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 21:10
#9
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Как я и писал, до этого, победит: Аманат и некто неизвестный абсалютному большинству населения области какой то Абиль, так и вышло.
Лукавит этот казах с хитрыми глазами: - ну кто он такой , что бы просто так взять и победить на выборах, да к тому же не в какой нибудь местный ОСИ, а в сам Мажлис.
Тем более про него никто до выборов и знать не знал: - он что был крутым и влиятельным бизнесменом типа, Князева или Турсынова или видным общественным деятелем типа, например Ведлер или Жалыбина - нет, он был неприметным преподователем, и КТО то ведь его выдвинул и выдвинутую КАЖДУЮ кандидатуру в республиканский Парламент от области ЛИЧНО просматривает хозяин области - аким области.
То что якобы он сам ВЫИГРАЛ эти выборы: - пусть эту лапшу он льёт кому то другому на уши
Если он начал с этого: - то и не будет нового казахстана.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13553
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 22.03.23 - 10:42
#10
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Цитата:
yudjin:
Если каждый забор им обклеили, это значит только одно - намозолить глаза избирателям,

Юджин на старости лет узнал зачем существует визуальная агитация
Как раз чтобы познакомить народ со своей программой и фамилией именно что намазолить глаза))
Цитата:
yudjin:
А кто такой Абиль? что он сделал? Переименовал Тарана?

А кто такой Путин? Что он сделал? Какой то неизвестный серый чиновник
Думали так все россияне в 1999 году))
Цитата:
ACROS:
некто неизвестный абсалютному большинству населения области какой то Абиль, т

На минуточку какой-то со званием лучший учёный Казахстана за прошлый год)))
Плохо что у нас население не знает своих же учёных

Цитата:
ACROS:
Лукавит этот казах с хитрыми глазами: - ну кто он такой , что бы просто так взять и победить на выборах,

Такой вопрос можно задать каждому кандидату кроме Фаброго
Цитата:
ACROS:
он что был крутым и влиятельным бизнесменом типа, Князева или Турсынова или видным общественным деятелем типа, например Ведлер или Жалыбина - нет, он был неприметным преподователем

Вы в типичном информационном пузыре НГ
Если они пишут про ведлер или жалыбина то вам кажется что их тоже все знают
Нет
Отвечу прямо
Никто никогда никого не знает как не спросишь
Но по итогу студенты выбрали своего ректора абиля а на остальных забили
Они то его знали)))
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