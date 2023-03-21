Отправлено: - 10:42

yudjin:

Если каждый забор им обклеили, это значит только одно - намозолить глаза избирателям,

yudjin:

А кто такой Абиль? что он сделал? Переименовал Тарана?

ACROS:

некто неизвестный абсалютному большинству населения области какой то Абиль, т

ACROS:

Лукавит этот казах с хитрыми глазами: - ну кто он такой , что бы просто так взять и победить на выборах,

ACROS:

он что был крутым и влиятельным бизнесменом типа, Князева или Турсынова или видным общественным деятелем типа, например Ведлер или Жалыбина - нет, он был неприметным преподователем

Цитата:Юджин на старости лет узнал зачем существует визуальная агитацияКак раз чтобы познакомить народ со своей программой и фамилией именно что намазолить глаза))Цитата:А кто такой Путин? Что он сделал? Какой то неизвестный серый чиновникДумали так все россияне в 1999 году))Цитата:На минуточку какой-то со званием лучший учёный Казахстана за прошлый год)))Плохо что у нас население не знает своих же учёныхЦитата:Такой вопрос можно задать каждому кандидату кроме ФаброгоЦитата:Вы в типичном информационном пузыре НГЕсли они пишут про ведлер или жалыбина то вам кажется что их тоже все знаютНетОтвечу прямоНикто никогда никого не знает как не спросишьНо по итогу студенты выбрали своего ректора абиля а на остальных забилиОни то его знали)))