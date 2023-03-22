Отправлено: - 13:03

Muad Dib:

Официальная явка по области 65 процентов. Из примерно 30 моих знакомых ни один не ходил на выборы.

Muad Dib:

Я лично был на участке вечером и видел, что в тетради мало подписей.

Muad Dib:

Говоря иначе, если на 500 бюллетенях большинство голосов за партию Б, ничто не мешало комиссии написать, что большинство голосов были за партию А.

Цитата:Вообще не показатель. Знакомые, как правило, одних взглядов придерживаются.Цитата:65% - это, как-бы и не много. При этом на участке несколько тетрадей, а участков оочень много. Где-о больше, где-то меньше.Цитата:Бюллетени отображаются не только в протоколе, но и подшиваются. То есть это несколько этапов контроля - количество бюллетеней, итоговый протокол и "тетрадки". И чтобы комар носа не подточил - нужно взять неиспользуемые бюллетени, заполнить "как надо", испортить бюллетени за оппозицию, заполнить тетрадки за тех кто не пришел. Ну или проще - просто испортить бюллетени "неправильных" кандидатов. Если всего баланса не свести - можно присесть ни за что. Тот же председатель комиссии - обычный работник бюджетной сферы (может руководитель) - оно ему надо такие финты выделывать, да и ради чего? Чтобы, в случае чего, прошла проверка - и быть обвиненным?