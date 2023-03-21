Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46429
Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в ЦИК. Кто прошел в Парламент от Костанайской области?
Отправлено: 21.03.23 - 11:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсчет голосов завершился на всех 10 223 избирательных участках, в том числе расположенных за пределами Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан АБДИРОВ.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13553
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 21.03.23 - 11:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два партийца от "заложников" и от аулбайцев набрали больше всех голосов что вполне логично и предсказуемо (осдп не партия а секта)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1735
Re: Предварительные итоги выборов депутатов мажилиса озвучили в...
Отправлено: 22.03.23 - 10:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня вопрос. Правительство подало в отставку, как и положено, должен ли подать в отставку и Аким нашей области? Он ведь тоже исполнительная власть
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS