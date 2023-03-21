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≡ Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах: Мы никому не помогли, я не поддерживаю идею лотереи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46429
Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах: Мы никому не помогли, я не поддерживаю идею лотереи
Отправлено: 21.03.23 - 11:59
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Канат Шарлапаев считает, что льготные кредиты правильнее было бы распределить между теми, кому автомобили действительно нужны. "Лотерея – это ответ для того, чтобы снять народное недовольство. Он ничью проблему не решает, кроме нашей с вами", - заявил он.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Re: Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах:...
Отправлено: 21.03.23 - 11:59
#1
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Цитата:
Есть семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, для которых это жизненная необходимость передвигаться.

Послушайте меня многодетные семьи и другие. Поверьте что выгодней ездить на работу на такси чем содержать автомобиль. Если у вас не ту денег, то и ненужна вам эта проблема в семью . В наше время есть много вариантов, автобус, такси, велик, пешком просто пройтись можно. Не видитесь вы на эти льготы. Только хуже станет.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1039
Re: Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах:...
Отправлено: 21.03.23 - 12:32
#2
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Вит, спасибо за откровенный комментарий.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Re: Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах:...
Отправлено: 21.03.23 - 13:35
#3
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Цитата:
electro:

Да я вроде Америку не открыл. Тут конечно дело каждого. Если хотят, и спать не могут,кушать не могут автомобиль им хочется то хай берут. Я просто предупредил что это хлопотное дело его содержать. Знаю.проходили.в молодости. Вот и сына не спит, всё не как накататся не может.)
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2147
Re: Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах:...
Отправлено: 22.03.23 - 01:13
#4
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Цитата: "Я не поддерживаю идею лотереи. Поддерживаю помогать тем людям, которым это необходимо. Есть семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, для которых это жизненная необходимость передвигаться"
Для многодетных семей (которые, как правило, малообеспеченные), жизненная необходимость не не передвигаться (на новых авто), а излишне не размножаться.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1735
Re: Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах:...
Отправлено: 22.03.23 - 09:59
#5
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Я уже писал. как можно было бы сделать при простом анализе возможностей государства. Выделили если не ошибаюсь 100 миллиардов, не надо покупать на эти деньги автомобили. У всех банков есть автокредиты не знаю, сейчас под какой процент. Пусть банк выдает по своей процедуре автокредит, а государство из этих 100 миллиардов компенсирует банку разницу в процентах, от 18 минус4, получается 12% государство компенсирует банку и не единовременно за весь период, а раз в месяц или в квартал, тогда денег хватит не на 700 автомобилей
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1735
Re: Глава холдинга "Байтерек" о льготных автокредитах:...
Отправлено: 22.03.23 - 10:06
#6
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Цитата:
3DO:
Для многодетных семей (которые, как правило, малообеспеченные), жизненная необходимость не не передвигаться (на новых авто), а излишне не размножаться.

Чем Вас так трогают многодетные семьи, если бы когда то были бы такие как Вы и указывали моим родителям, сколько им нужно иметь детей я бы на свет вообще бы не появился. Я 7 й ребёнок в семье
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