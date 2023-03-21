Отправлено: - 10:06

3DO:

Для многодетных семей (которые, как правило, малообеспеченные), жизненная необходимость не не передвигаться (на новых авто), а излишне не размножаться.

Цитата:Чем Вас так трогают многодетные семьи, если бы когда то были бы такие как Вы и указывали моим родителям, сколько им нужно иметь детей я бы на свет вообще бы не появился. Я 7 й ребёнок в семье