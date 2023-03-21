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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.23 - 21:26
#5351
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Цитата:
111:
И надо делать различие, между жалобами с конкретным указанием и доказательством

Ну вот например ты пишешь
Цитата:
111:
Три дня уже материт меня по всякому в личке и обзывает

А где доказательства,где ссылка,как конкретно он тебя обозвал,ведь так голословно можно любого оклеветать.
Сообщество должно знать правду,кидай скрины и если это на самом деле так,то конечно таким хулиганам не место на сайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24241
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.23 - 21:39
#5352
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Цитата:
Добринцофф:
где доказательства,где ссылка,как

Вот ты тяжелый..
Я же говорю, я написал вывод.
Только Вывод.
Заключение.
Жалоба, это другое.
Если буду жаловаться как некоторые на меня, то на рекламу, то на Украину, то на конкурсы, не будем сейчас показывать пальцами, кто это, то само собой разумеется, в жалобе я же сказал, я бы выклал доказательства.
А так как я пишу только вывод, а не жалобу, то тогда на нет и суда нет.
И не надо все это высасывать из пальца, кажущееся.
И сообщество, не должно знать.
Это ты?
Или кто?
Исхожу из того, что меньше знаешь, лучше спишь.
Ога..
Матерные комменты в студию..
По моему по нашим правилам, которые мы напринимали, это есть нарушение..
Зачем нам нарушать наши же собственные правила?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24241
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.23 - 21:41
#5353
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Цитата:
Добринцофф:
Сообщество должно знать правду,


Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясню - аккаунт удален из-за неоднократного оскорбления сотрудников редакции в личных сообщениях.


Так надеюсь понятно?
Меня там ауу!
Меня там вообще нет!
От слова Совсем!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24241
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.03.23 - 21:52
#5354
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Цитата:
Добринцофф:
то конечно таким хулиганам не место на сайте.

Хех..
Ровно то же самое он мне сказал!
Оскорбляя меня и мою семью.
А знаешь почему?
Потому что кто то в сговоре с ним хотел обвинить меня, в том, что я виновен, что его выкинули.
Но я упорно не жаловался.
И не делаю этого, понимая, что зачем на тонущий корабль кидать тряпку.
Сам утонет..
И теперь:
Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясню - аккаунт удален из-за неоднократного оскорбления сотрудников редакции в личных сообщениях.


Теперь я спокоен, меня обвинить в удалении пользователя не получится, от слова Совсем!
Это шахматная партия брат.
И она сейчас как ни странно, за мной..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.23 - 00:19
#5355
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Цитата:
111:
Я же говорю, я написал вывод. Только Вывод. Заключение. Жалоба, это другое.

Цитата:
111:
А так как я пишу только вывод, а не жалобу, то тогда на нет и суда нет.

Цитата:
111:
Меня там ауу! Меня там вообще нет!

Цитата:
111:
Теперь я спокоен, меня обвинить в удалении пользователя не получится, от слова Совсем!

После всего этого осталось только написать верните Филип Филипыча обратно,не пойму,а чё ты оправдываешся аж целых три поста?
Ты же сам написал что он тебя оскорблял и материл,тогда наверное удаление справедливое,разве не так?
Цитата:
111:
Это шахматная партия брат. И она сейчас как ни странно, за мной..

Как по мне ты просто спрятался за спину главреда,который взял весь удар на себя.
Ну если ты считаешь что это победа,то пусть будет по твоему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24241
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.23 - 00:36
#5356
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Цитата:
Добринцофф:
Ты же сам написал что он тебя оскорблял и материл,тогда наверное удаление справедливое,разве не так?

Нет, ты врешь.
Я написал вывод.
Ты стараешься сделать из него мученника, который через два дня поменяет ник..
И как то зачем ты как присоска, твоего друга вспомнил, прицепился ко мне?
Я как всегда открыт.
Если есть личное недопонимание, пиши как говорится, тем более знаешь меня..
А, напишу тебе в личку, тут это же явное нарушение наших правил..

[Исправлено: 111, 22.03.2023 - 00:38]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.23 - 00:42
#5357
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Цитата:
111:
Нет, ты врешь

Цитата:
111: Три дня уже материт меня по всякому в личке и обзывает..

Где я вру?Разве это не ты написал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24241
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.23 - 00:43
#5358
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Цитата:
Добринцофф:
Где я вру?Разве это не ты написал?

Написал тебе в личку.
Поговорим там.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24241
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.23 - 00:54
#5359
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Спасибо друзья, все те, кто читал наши опусы, нарушающие правила.
Мы договорились встретиться лично и обсудить наше личное недопонимание.
Прошу нас простить..
Надеюсь на скорый и результативный разговор, где мы найдем общие пути решения наших личных проблем..
Ибо только в переговорах кроется все основное, что тут выкладывается на 4 процента..
Все решается под ковром..
Или за..
И за кружечкой чая, а я хочу его пригласить к себе домой, или он пригласит, думаю мы найдем точки соприкосновения, далее которых мы не должны как говорится наглеть друг против друга..

[Исправлено: 111, 22.03.2023 - 01:04]
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