Отправлено: - 00:19

111:

Я же говорю, я написал вывод. Только Вывод. Заключение. Жалоба, это другое.

111:

А так как я пишу только вывод, а не жалобу, то тогда на нет и суда нет.

111:

Меня там ауу! Меня там вообще нет!

111:

Теперь я спокоен, меня обвинить в удалении пользователя не получится, от слова Совсем!

111:

Это шахматная партия брат. И она сейчас как ни странно, за мной..

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:После всего этого осталось только написать верните Филип Филипыча обратно,не пойму,а чё ты оправдываешся аж целых три поста?Ты же сам написал что он тебя оскорблял и материл,тогда наверное удаление справедливое,разве не так?Цитата:Как по мне ты просто спрятался за спину главреда,который взял весь удар на себя.Ну если ты считаешь что это победа,то пусть будет по твоему.