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Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46428
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 21.03.23 - 11:16
Одновременно с исковым заявлением в административный суд кандидаты направили заявление в Генпрокуратуру и жалобу в ЦИК, а также обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13550
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 11:16
кто эти люди?
нет ладно кайбжанвоа и "кофейный стаканчик" с койпбаевым объединились
их хотя бы видно было всю кампанию
а эти то кто?)
Цитата:
результат еще не был известен но эти пятеро уже подали иск
все с ними понятно было еще с того конгресса нытиков где они заранее уже поняли что проиграли и начали вытаскивать карту игры на опережение
Цитата:
каким образом лоббировали?
заставили всех чиновников голосовать за него?
так чиновники все из партии аманат естественно там партийный указ больше был
заставляли людей встречаться с ним на собраниях?
опять же аманат мог это все на местах делать как партийную работу
давали места под банера? газеты все заставили день и ночь писать про абиля, каких то известных личностей напрягли?
да чет не слышно и не видно его было кроме НГ (лоббизм акима?) и все эти моменты легко проверяются по оплате
так в чем лоббизм то?
Цитата:
зачем на ровном месте попадать под иск о клевете то?)))
ну есть же куча других предлогов нет вытащили самый абсурдный
можно ли сказать что нургалиев земляк джаксыбекова (они из одной области) поэтому дела нургалиева лоббировал джекс? можно и поэтому же нургалиев так позорно проиграл)))
а почему интересно кандидат в областной маслихат умбетов (тоже земляк акима) не прошел тогда никуда да еще и попал под суд? где всесильный лоббист аким то?))
Цитата:
лоббизм не есть нечестные выборы
вы самовыдвиженцы
вы никто по сути, люди с улицы малоизвестные
а эти партийцы
за ними огромные партии,миллионы денег и сотни людей команды
да и еще не маловажный факт
Абиль какой бы там не был земляк всех акимов но его реально знают люди
студентов через него много прошло
а кто такой нургалиев?
никто сейчас не ответит толком
поэтому по гамбургскому счету абиль и без партии выиграл бы
не с таким разгромным счетом но выиграл
остальное уже не важно
нет ладно кайбжанвоа и "кофейный стаканчик" с койпбаевым объединились
их хотя бы видно было всю кампанию
а эти то кто?)
Цитата:
Днем 20 марта
результат еще не был известен но эти пятеро уже подали иск
все с ними понятно было еще с того конгресса нытиков где они заранее уже поняли что проиграли и начали вытаскивать карту игры на опережение
Цитата:
По его мнению, что местные чиновники по указанию акима области лоббировали интересы кандидата от партии «Amanat» Еркина Абилчя.
каким образом лоббировали?
заставили всех чиновников голосовать за него?
так чиновники все из партии аманат естественно там партийный указ больше был
заставляли людей встречаться с ним на собраниях?
опять же аманат мог это все на местах делать как партийную работу
давали места под банера? газеты все заставили день и ночь писать про абиля, каких то известных личностей напрягли?
да чет не слышно и не видно его было кроме НГ (лоббизм акима?) и все эти моменты легко проверяются по оплате
так в чем лоббизм то?
Цитата:
Нет, - ответил Нургалиев. - Я не знал Еркина Абиля. Сейчас, когда мы сидели и обсуждали ситуацию, выяснилось, что он земляк нашего акима области, они из одного района. Поэтому весь административный персонал работал на одного кандидата.
зачем на ровном месте попадать под иск о клевете то?)))
ну есть же куча других предлогов нет вытащили самый абсурдный
можно ли сказать что нургалиев земляк джаксыбекова (они из одной области) поэтому дела нургалиева лоббировал джекс? можно и поэтому же нургалиев так позорно проиграл)))
а почему интересно кандидат в областной маслихат умбетов (тоже земляк акима) не прошел тогда никуда да еще и попал под суд? где всесильный лоббист аким то?))
Цитата:
Наши опасения подтвердились. Шло лоббирование одного кандидата. Честными выборы все-таки не прошли
лоббизм не есть нечестные выборы
вы самовыдвиженцы
вы никто по сути, люди с улицы малоизвестные
а эти партийцы
за ними огромные партии,миллионы денег и сотни людей команды
да и еще не маловажный факт
Абиль какой бы там не был земляк всех акимов но его реально знают люди
студентов через него много прошло
а кто такой нургалиев?
никто сейчас не ответит толком
поэтому по гамбургскому счету абиль и без партии выиграл бы
не с таким разгромным счетом но выиграл
остальное уже не важно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 268
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 12:36
Положив 200 человек, народ не добился главного - люстрации всех причастных к назарабаевскому режиму, а это значит, что кантар будет иметь продолжение.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1129
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 14:05
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4064
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 21:40
Цитата:
Вы это серьёзно ??
Для интереса: - я спросил примерно 10 человек с нашего района кто такой этот абиль- так вот,:- его НИКТО не знает, даже люди при должностях.
abaika95:
абиль и без партии выиграл бы
абиль и без партии выиграл бы
Вы это серьёзно ??
Для интереса: - я спросил примерно 10 человек с нашего района кто такой этот абиль- так вот,:- его НИКТО не знает, даже люди при должностях.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4064
Re: Провести повторные выборы в Костанайской области требуют...
Отправлено: 21.03.23 - 21:53
Цитата://Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы//
Как это они представляют?? Они наверное, не в Казахстане живут??
Или это : - плохая игра при хорошей мине, или: - хорошая игра при плохой мине.
Ведь с них никто за проигрыш не спрашивает: - они заранее были обречены на проигрыш и у них была роль статистов, слабых спаринг-партнёров, не более.
Как это они представляют?? Они наверное, не в Казахстане живут??
Или это : - плохая игра при хорошей мине, или: - хорошая игра при плохой мине.
Ведь с них никто за проигрыш не спрашивает: - они заранее были обречены на проигрыш и у них была роль статистов, слабых спаринг-партнёров, не более.
-
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