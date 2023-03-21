Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 69% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О нарушениях на избирательных участках округа № 12 рассказала кандидат в депутаты Костанайского областного маслихата
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46428
О нарушениях на избирательных участках округа № 12 рассказала кандидат в депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 21.03.23 - 17:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Процесс очередных внеочередных выборов в мажилис и маслихаты прошёл в ожидаемом формате, - прокомментировала «НГ» самовыдвиженец в областной маслихат по 12-му избирательному округу Кенжегуль Алтынбаева. - Были традиционные нарушения.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
521
Re: О нарушениях на избирательных участках округа № 12...
Отправлено: 21.03.23 - 17:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Были традиционные нарушения


Это все,что можно сказать о выборах в Казахстане. Нарушения - это не единичные случаи, а традиционные явления.
Вот почему я на выборы ни ногой - в этом просто нет никакого смысла. За меня уже проголосовали, выбор за меня уже сделан.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
О нарушениях на избирательных участках округа № 12 рассказала кандидат в депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 21.03.23 - 17:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Не фига. Сплочённости нету как при СССР. Раньше сосед стучит в дверь и говорит че пойдём? Пойдём. Весь дом идёт. А щас?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS