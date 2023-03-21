Отправлено: - 17:31

Были традиционные нарушения

Цитата:Это все,что можно сказать о выборах в Казахстане. Нарушения - это не единичные случаи, а традиционные явления.Вот почему я на выборы ни ногой - в этом просто нет никакого смысла. За меня уже проголосовали, выбор за меня уже сделан.