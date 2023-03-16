Чтобы что-то изменилось, необходимо сначала распустить три партии - Нуротан, Акжол и НПК. Подождать год-полтора, пока о них никто вспоминать не будет. Принять нормальный закон о выборах. Провести прямые всенародные выборы акимов всех уровней. Провести честные выборы в маслихаты и мажилис исключительно по одномандатным округам без упоминания т.н. "партийных списков". Это будет базой. Постепенно в мажилисе сформируются "группы по интересам", на основании которых можно будет формировать настоящие партии, которые будут защищать интересы своих избирателей. И только потом можно будет ожидать каких-то перемен. ... А пока у нас всё делается большевистскими методами: народ - стадо баранов и только партия власти знает, куда его надо вести (типа, "партия - наш рулевой!") К чему страну привели большевики, то сейчас и расхлёбываем.
Георгий ГОВОРОВ: Перефразируя известную цитату - "слухи о ее величии сильно преувеличены".
Не слышал я таких фраз. Преувеличены? Кем? Америкосами? Мариком? Мы дети СССР жили норм. Отруби не кто не воровал. Через дорогу дет садик, гульдер называется. Тоесть цветок. Всём было хорошо. И таксовать не надо. Мама, папа получили 100 руб мне дали на Карусель 3 руб. Я ещё и домой сдачи привез. Сказка а не жизнь. И не надо было ипатеку мутить. Хаты дорили.
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