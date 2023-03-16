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≡ Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46428
Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 16.03.23 - 09:22
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Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта 2023 года?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
794
Re: Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 16.03.23 - 09:22
#1
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Чтобы что-то изменилось, необходимо сначала распустить три партии - Нуротан, Акжол и НПК.
Подождать год-полтора, пока о них никто вспоминать не будет.
Принять нормальный закон о выборах.
Провести прямые всенародные выборы акимов всех уровней.
Провести честные выборы в маслихаты и мажилис исключительно по одномандатным округам без упоминания т.н. "партийных списков".
Это будет базой.
Постепенно в мажилисе сформируются "группы по интересам", на основании которых можно будет формировать настоящие партии, которые будут защищать интересы своих избирателей.
И только потом можно будет ожидать каких-то перемен.
...
А пока у нас всё делается большевистскими методами: народ - стадо баранов и только партия власти знает, куда его надо вести (типа, "партия - наш рулевой!")
К чему страну привели большевики, то сейчас и расхлёбываем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1732
Re: Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 16.03.23 - 10:09
#2
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Как ни странно впервые соглашусь со Скептиком. Другое дело что это у нас будет как у Томаса Мора или Томмазо Кампанелла. Будем строить остров Утопия?
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1465
Re: Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 15:23
#3
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Цитата:
Skeptic:
К чему страну привели большевики, то сейчас и расхлёбываем

к тому, Казахстан 30 лет живет припеваючи, на том наследии что осталось от СССР. За 30 лет независимости даже 1% не сделали, что было сделано за 70 лет!!!!!!

А в остальной части полностью согласен и поддерживаю
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
794
Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 16:19
#4
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Цитата:
azlk:
что осталось от СССР

Я здесь не про экономику.
Я здесь про идеологию, про внутреннюю политику, про мораль даже, если хотите.
Сильнейшая деградация по всем этим направлениям.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 16:26
#5
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Слава Советскому Союзу . СССР великая держава, все жили в мире.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
100
Re: Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 16:36
#6
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Цитата:
Vit:
Слава Советскому Союзу

Этот комментарий напомнил про старый мем:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 16:45
#7
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Вы/ты просто молодые ещё. Всё суть не догоняете. СССР это не просто красный флаг. И это не мем. Это огромная великая цивилизация.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
100
Re: Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 17:05
#8
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Цитата:
Vit:
Это огромная великая цивилизация.

Перефразируя известную цитату - "слухи о ее величии сильно преувеличены".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12102
Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...
Отправлено: 21.03.23 - 17:18
#9
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ: Перефразируя известную цитату - "слухи о ее величии сильно преувеличены".
Не слышал я таких фраз. Преувеличены? Кем? Америкосами? Мариком? Мы дети СССР жили норм. Отруби не кто не воровал. Через дорогу дет садик, гульдер называется. Тоесть цветок. Всём было хорошо. И таксовать не надо. Мама, папа получили 100 руб мне дали на Карусель 3 руб. Я ещё и домой сдачи привез. Сказка а не жизнь. И не надо было ипатеку мутить. Хаты дорили.
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