Re: Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта...

Отправлено: - 09:22

Чтобы что-то изменилось, необходимо сначала распустить три партии - Нуротан, Акжол и НПК.

Подождать год-полтора, пока о них никто вспоминать не будет.

Принять нормальный закон о выборах.

Провести прямые всенародные выборы акимов всех уровней.

Провести честные выборы в маслихаты и мажилис исключительно по одномандатным округам без упоминания т.н. "партийных списков".

Это будет базой.

Постепенно в мажилисе сформируются "группы по интересам", на основании которых можно будет формировать настоящие партии, которые будут защищать интересы своих избирателей.

И только потом можно будет ожидать каких-то перемен.

...

А пока у нас всё делается большевистскими методами: народ - стадо баранов и только партия власти знает, куда его надо вести (типа, "партия - наш рулевой!")

К чему страну привели большевики, то сейчас и расхлёбываем.