Отправлено: - 11:31

Знаете, я посмотрел в социальных сетях электоральную активность своих оппонентов. Если они считают, что избиратель должен каким-то образом изначально знать их хорошо, то пусть остаются в такой уверенности



Цитата:Фабрый уверен что он победил потому что его программе в НГ дали оценку в 4 звездочки)))есть что ответить на этот сильнейший аргументище?