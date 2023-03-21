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Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46428
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 11:31
- Знаете, я посмотрел в социальных сетях электоральную активность своих оппонентов, - отмечает Абиль. - Если они считают, что избиратель должен каким-то образом изначально знать их хорошо, то пусть остаются в такой уверенности.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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- 13550
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 11:31
Цитата:
Фабрый уверен что он победил потому что его программе в НГ дали оценку в 4 звездочки)))
есть что ответить на этот сильнейший аргументище?
Знаете, я посмотрел в социальных сетях электоральную активность своих оппонентов. Если они считают, что избиратель должен каким-то образом изначально знать их хорошо, то пусть остаются в такой уверенности
Фабрый уверен что он победил потому что его программе в НГ дали оценку в 4 звездочки)))
есть что ответить на этот сильнейший аргументище?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1039
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 12:14
Цитата:
он мне не родственник: ни через жену,
р
(Полноправные пользователи)
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- 26.07.18
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- 469
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 12:53
в инете гуляет ролик как работники избирательной комиссии пачками закидывают бюллетени. Без всяких стеснений. Поэтому по поводу лоббирования отдельных личностей тем более от правящей партии я бы сказал с уверенностью что так оно и есть. Вспомните как с Нур Отаном было. Пихали их везде и всюду, затирая другие партии.
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 13:39
Никогда в жизни не поверю цифрам, которые озвучивает нынешний ЦИрК.
Не было и той явки, которую объявили. Знаю только ДВОИХ из всего окружения, кто ходил: мама и соседка... обе пенсионерки, советские люди. Причем в обеденное время.И они подтверждают, на участке было пусто.
А цифры тоже вызывают сомнение:
Явка на 12.00 (за 5 часов) в области: 37,39 %
Явка на 14.10 (за 7 часов): 62,36 %
Явка на 16.10: 64,81 %
Явка на 18.10: 65,00 %
Явка на 20.10: 65,10 %
Никого не смущает, что за 2 часа (12-14) якобы проголосовало 25% (четверть всех избирателей), а за первые 7 часов работы 62 %, а за следующие 6 часов меньше 3-х % ?
[Исправлено: yudjin, 21.03.2023 - 13:54]
Не было и той явки, которую объявили. Знаю только ДВОИХ из всего окружения, кто ходил: мама и соседка... обе пенсионерки, советские люди. Причем в обеденное время.И они подтверждают, на участке было пусто.
А цифры тоже вызывают сомнение:
Явка на 12.00 (за 5 часов) в области: 37,39 %
Явка на 14.10 (за 7 часов): 62,36 %
Явка на 16.10: 64,81 %
Явка на 18.10: 65,00 %
Явка на 20.10: 65,10 %
Никого не смущает, что за 2 часа (12-14) якобы проголосовало 25% (четверть всех избирателей), а за первые 7 часов работы 62 %, а за следующие 6 часов меньше 3-х % ?
[Исправлено: yudjin, 21.03.2023 - 13:54]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 12102
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 13:46
Цитата:
yudjin:Помню в детстве, мы ходили на выборы. Там куча народа, соседи, родственики. Потом они все шли в гости к друг другу. . Щас тоже смотрю фотки. Пустые залы. Конечно нету там не каких 60% там от силы 2%
(Пользователи)
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- город Костанай
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- 1129
Re: Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его...
Отправлено: 21.03.23 - 14:11
Цитата:
Мы ходили на выборы и много было людей! Правда многие жаловались что никого не знают и что за эти люди и чего хорошего они совершили для людей и государства нашего. Вылезли ни откуда и теперь пишут жалобы что их обделили. Кто они такие что бы за них голосовать?
yudjin:
Никого не смущает, что за 2 часа (12-14) якобы проголосовало 25% (четверть всех избирателей), а за первые 7 часов работы 62 %, а за следующие 6 часов меньше 3-х % ?
Никого не смущает, что за 2 часа (12-14) якобы проголосовало 25% (четверть всех избирателей), а за первые 7 часов работы 62 %, а за следующие 6 часов меньше 3-х % ?
Мы ходили на выборы и много было людей! Правда многие жаловались что никого не знают и что за эти люди и чего хорошего они совершили для людей и государства нашего. Вылезли ни откуда и теперь пишут жалобы что их обделили. Кто они такие что бы за них голосовать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
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Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 15:38
уважаемые форумчане, а вы надеялись, что будет ответ: "Да, мою кандидатуру одобрили с верху, и партия предприняла все от нее возможное с использованием административного ресурса, чтоб я стал победителем, а я за это буду завсегда голосовать "За", любое предложении партии."
Если кандидат идет по партийному списку, он не может говорить "нет", решениям партии. Его просто взяли на работу, и он подотчетный своему руководству. Все у нас в стране без изменений, перефразируя известную поговорку "от перестановки (переименований) кандидатов (партий) результат не меняется"
Если кандидат идет по партийному списку, он не может говорить "нет", решениям партии. Его просто взяли на работу, и он подотчетный своему руководству. Все у нас в стране без изменений, перефразируя известную поговорку "от перестановки (переименований) кандидатов (партий) результат не меняется"
Еркин Абиль прокомментировал заявления о лоббировании его кандидатуры на выборах в депутаты мажилиса
Отправлено: 21.03.23 - 15:59
Цитата:
А кто такой Абиль? что он сделал? Переименовал Тарана?
Если каждый забор им обклеили, это значит только одно - намозолить глаза избирателям, изобразить нужного кандидата для оправдания тех цифр, что выдали на гора.
ПолиграфЪ Боярышников:
Вылезли ни откуда и теперь пишут жалобы что их обделили. Кто они такие что бы за них голосовать?
Вылезли ни откуда и теперь пишут жалобы что их обделили. Кто они такие что бы за них голосовать?
А кто такой Абиль? что он сделал? Переименовал Тарана?
Если каждый забор им обклеили, это значит только одно - намозолить глаза избирателям, изобразить нужного кандидата для оправдания тех цифр, что выдали на гора.
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