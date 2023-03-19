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Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46420
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 19.03.23 - 21:11
На всех избирательных участках в нашем регионе избирательные комиссии начали подсчет голосов. По данным центризбиркома явка по Костанайской области на 20:00 составила 65,1%.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 195
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 19.03.23 - 21:11
Цифры про 65 процентов взяты с потолка.
Пришел голосовать на свой участок №24 уже вечером. На входе в участок спросили адрес, потом направляют к столу расписаться. Получается за каждым сотрудником в тетрадке закреплены избиратели проживающие по улице/группе улиц.
Передо мной листали тетрадь со списком фамилий. Росписей мало. Максимум видел где было 3-5 расписавшихся на страницу.
Напрашивается вывод, что явка на моем участке не более 10-15%.
Пришел голосовать на свой участок №24 уже вечером. На входе в участок спросили адрес, потом направляют к столу расписаться. Получается за каждым сотрудником в тетрадке закреплены избиратели проживающие по улице/группе улиц.
Передо мной листали тетрадь со списком фамилий. Росписей мало. Максимум видел где было 3-5 расписавшихся на страницу.
Напрашивается вывод, что явка на моем участке не более 10-15%.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1034
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 19.03.23 - 22:18
по поводу "листали тетрадь и подписей мало" подтверждаю.
Цитата:
редакция, вы можете сконцентрироваться?
проголосовал 5 071 гражданин
[Исправлено: electro, 19.03.2023 - 22:19]
Цитата:
проголосовало 5 071 граждан
редакция, вы можете сконцентрироваться?
проголосовал 5 071 гражданин
[Исправлено: electro, 19.03.2023 - 22:19]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1728
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 19.03.23 - 22:36
Южная столица как всегда игнорит выборы, показывая самую низкую явку.Или избиркомы там честные?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1049
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 20.03.23 - 08:09
Цитата:
Ну а какому акиму хочется получить за слабую работу с электоратом, всегда так было, так и осталось. Любой председатель комиссии знает, мало привезешь процентов, вернут "пересчитывать"
Muad Dib:
Цифры про 65 процентов взяты с потолка.
Цифры про 65 процентов взяты с потолка.
Ну а какому акиму хочется получить за слабую работу с электоратом, всегда так было, так и осталось. Любой председатель комиссии знает, мало привезешь процентов, вернут "пересчитывать"
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 197
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 20.03.23 - 09:56
У каждого участка Экзитпо́л стоял. Считал людей и делал опрос. Пусть они данные опубликуют.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1157
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 20.03.23 - 10:20
Не будет никакого Жана Казахстана.. Мой близкий был наблюдателем на участке. Я даже не ожидал такого говорит.
[Исправлено: Сабыр, 20.03.2023 - 11:54]
[Исправлено: Сабыр, 20.03.2023 - 11:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13546
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 20.03.23 - 10:43
Цитата:
то есть он был наблюдателем зафиксировал нарушение и никуда официально не сообщил но тихо на кухне друзьям ездит по ушам?
и чем он отличается тогда от фальсификаторов? ничем тот же преступник получается)
спасибо за сигнал товарищ)
Сабыр:
Мой близкий был наблюдателем на участке. Чудовищная фальсификация. Полный беспредел. Полиция,скорая. В наглую подмена бюллетеней! Я даже не ожидал такого говорит.
Мой близкий был наблюдателем на участке. Чудовищная фальсификация. Полный беспредел. Полиция,скорая. В наглую подмена бюллетеней! Я даже не ожидал такого говорит.
то есть он был наблюдателем зафиксировал нарушение и никуда официально не сообщил но тихо на кухне друзьям ездит по ушам?
и чем он отличается тогда от фальсификаторов? ничем тот же преступник получается)
спасибо за сигнал товарищ)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1157
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 20.03.23 - 11:21
Цитата:
Передал! Я думаю большие разборки у нас будут. Материала очень много.
abaika95:
зафиксировал нарушение
зафиксировал нарушение
Передал! Я думаю большие разборки у нас будут. Материала очень много.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12091
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 20.03.23 - 12:52
Цитата:
Сабыр: Передал! Я думаю большие разборки у нас будут. Материала очень много.Не фантазируйте. Не каких разборок не будет. Победил сильнейший. Это только в детских книжках пишут про справедливость , порядочность, честность.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4060
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 20.03.23 - 21:09
Цитата:
Всё верно: - наивным и глупым не надо быть. Все тридцать лет мы жили и будем жить в РЕАЛЬНОМ казахстане. Не было никакого старого казахстана, как и не будет, очевидно,и нового казахстана
Vit:
в детских книжках пишут про справедливость , порядочность, честность.
в детских книжках пишут про справедливость , порядочность, честность.
Всё верно: - наивным и глупым не надо быть. Все тридцать лет мы жили и будем жить в РЕАЛЬНОМ казахстане. Не было никакого старого казахстана, как и не будет, очевидно,и нового казахстана
-
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