Отправлено: - 10:43

Сабыр:

Мой близкий был наблюдателем на участке. Чудовищная фальсификация. Полный беспредел. Полиция,скорая. В наглую подмена бюллетеней! Я даже не ожидал такого говорит.

Цитата:то есть он был наблюдателем зафиксировал нарушение и никуда официально не сообщил но тихо на кухне друзьям ездит по ушам?и чем он отличается тогда от фальсификаторов? ничем тот же преступник получается)спасибо за сигнал товарищ)