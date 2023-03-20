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Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46420
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 13:44
Для переоборудования резиденции президента планируется выделение «соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащение необходимым реабилитационным оборудованием». А что будет с резиденцией акима?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5974
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 13:44
На заре независимости дети кухарок и чабанов возомнили из себя небожителями, понастроили себе помпезные офисы и дачные домики больше похожие на дверцы из средневековья. Видимо у некоторым из господ стадо стыдно и вот решились все таки поделиться с народом, что вполне логично согласуется со здравым смыслом
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 15:24
"- В настоящее время постановлением «Об утверждении перечня объектов Костанайской области, уязвимых в террористическом отношении» посещения данного объекта являются невозможными"
...
Смешные у нас чиновники... По их "логике" надо запретить и посещение больниц и поликлиник...
...
Смешные у нас чиновники... По их "логике" надо запретить и посещение больниц и поликлиник...
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 15:26
"Похоже, сделано все, чтобы содержащий чиновников народ не упал в обморок от роскоши апартаментов."
...
Ничего, сейчас разграбят, растащат по своим личным берлогам всё, что можно, завезут в "реабилитационные центры" хлам со всей области...
Потом и риск терактов испарится сам собой.
...
Ничего, сейчас разграбят, растащат по своим личным берлогам всё, что можно, завезут в "реабилитационные центры" хлам со всей области...
Потом и риск терактов испарится сам собой.
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 15:27
Да нету тут не какой логики. И смысла нет! Этот отдадут. Рядом другой построят. И ваще как врачи, работники, сторожа, будут туда добиратся?
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 56
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 17:31
Не понятно как будет сейчас, но в середине 80-х я лично вместе с ребятами с химзавода отдыхал в резиденции главы области в п.Красный партизан. Там тогда был что то вроде профилакторий выходного дня, заезжали в субботу утром и выезжали в воскресенье после обеда. Классно оттянулись, баня хорошая, комната отдыха с камином, большой бассейн. Молодые были, попили/погуляли..даже фото сохранились.
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 18:14
Цитата:
Лесовик:Вот именно. Резиденция предназначена для отдыха. Прилетел президент он же не будет у Марика кв снимать?
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 18:20
Цитата:
Президент в области не отдыхать прилетает, а работать. Для переночевать в гостинице есть т.н. "президентские номера".
А все эти "резиденции" - чистой воды понты. Очень дорого обходящиеся бюджету.
Vit:
Президент в области не отдыхать прилетает, а работать. Для переночевать в гостинице есть т.н. "президентские номера".
А все эти "резиденции" - чистой воды понты. Очень дорого обходящиеся бюджету.
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 18:27
Цитата:
Skeptic:Если я буду президентом, я не в какой гостиницы не останусь. Я позвоню акиму, он мне построет резиденцию. Я не только президент но и человек. Хочу в сауну сходить. Хочу вкусно покушать от лучших поваров. А вот детей там лечить. Мутная тема. Не находишь?
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 19:36
Цитата:
Сейчас чиновникам нужно шагать в ногу со временем. Строили резиденции при Советах, выше-же товарищи отмечают, что содержать их в нынешнее время дорого, расточительно для бюджета.
Что передадут детям, это нормально, тем более для реабилитации детей инвалидов. Персонал может доставляться служебным транспортом, возят же в городе, даже в Сосновый бор регулярно служебный автобус ходит.
Великий Абай Кунанбаев в своё время говорил, что во всём должна присутствовать мера, следует быть скромными, не вести праздную жизнь и.т.д. Ведь его наказы не только рядовых граждан касаются, а и чиновников. Если построят новую резиденцию, как ты отмечаешь, тогда она должна быть без излишеств. Начиная с архитектурного экстерьера, без золотой сантехники, аква дискотек и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.03.2023 - 19:37]
Vit:
Да нету тут не какой логики. И смысла нет! Этот отдадут. Рядом другой построят. И ваще как врачи, работники, сторожа, будут туда добиратся?
Да нету тут не какой логики. И смысла нет! Этот отдадут. Рядом другой построят. И ваще как врачи, работники, сторожа, будут туда добиратся?
Сейчас чиновникам нужно шагать в ногу со временем. Строили резиденции при Советах, выше-же товарищи отмечают, что содержать их в нынешнее время дорого, расточительно для бюджета.
Что передадут детям, это нормально, тем более для реабилитации детей инвалидов. Персонал может доставляться служебным транспортом, возят же в городе, даже в Сосновый бор регулярно служебный автобус ходит.
Великий Абай Кунанбаев в своё время говорил, что во всём должна присутствовать мера, следует быть скромными, не вести праздную жизнь и.т.д. Ведь его наказы не только рядовых граждан касаются, а и чиновников. Если построят новую резиденцию, как ты отмечаешь, тогда она должна быть без излишеств. Начиная с архитектурного экстерьера, без золотой сантехники, аква дискотек и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.03.2023 - 19:37]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24232
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 19:41
Ерунда все это.
Как с этим круглым Цоном и смертельных ступеньках в нем..
Лучше бы продали это все дело на аукционе, на вырученные деньги, плюс добавленные построили бы современное детское заведение.
Все равно ведь бабла туда закинут десятками миллионов, а то и сотнями, чтоб переделывать и достраивать..
И даже если достроят, будет все равно хуже, если бы строили сразу специализированный центр..
Как с этим круглым Цоном и смертельных ступеньках в нем..
Лучше бы продали это все дело на аукционе, на вырученные деньги, плюс добавленные построили бы современное детское заведение.
Все равно ведь бабла туда закинут десятками миллионов, а то и сотнями, чтоб переделывать и достраивать..
И даже если достроят, будет все равно хуже, если бы строили сразу специализированный центр..
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 19:45
Цитата:
Kairat stayer: Сейчас чиновникам нужно шагать в ногу со временемЯ б на их месте со временем современном бабосики рубанул и свалил. Куда-нибудь в Австрию.)) а ты?
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 20:02
Цитата:
Объекты не на берегу черного моря находятся, скорее всего много денег не выручили бы. А, за бесценок не хотят отдавать.
111:
Лучше бы продали это все дело на аукционе, на вырученные деньги, плюс добавленные построили бы современное детское заведение.
Лучше бы продали это все дело на аукционе, на вырученные деньги, плюс добавленные построили бы современное детское заведение.
Объекты не на берегу черного моря находятся, скорее всего много денег не выручили бы. А, за бесценок не хотят отдавать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24232
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 20:08
Цитата:
Наши миллиардеры бы купили, и даже дрались бы за это.
Живут понимаешь к каких то военных городках, или КСК.
А тут река рядом, чистый воздух, живешь на природоохранной зоне и это разрешено..
Kairat stayer:
Объекты не на берегу черного моря находятся,
Объекты не на берегу черного моря находятся,
Наши миллиардеры бы купили, и даже дрались бы за это.
Живут понимаешь к каких то военных городках, или КСК.
А тут река рядом, чистый воздух, живешь на природоохранной зоне и это разрешено..
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 20:08
Цитата:
Не, я оседлый образ жизни веду, предки были кочевниками. Пусть акимы кочуют туда-сюда, как говорил Хохол, был ранее пользователь с таким ником.
Vit:
Я б на их месте со временем современном бабосики рубанул и свалил. Куда-нибудь в Австрию.)) а ты?
Я б на их месте со временем современном бабосики рубанул и свалил. Куда-нибудь в Австрию.)) а ты?
Не, я оседлый образ жизни веду, предки были кочевниками. Пусть акимы кочуют туда-сюда, как говорил Хохол, был ранее пользователь с таким ником.
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