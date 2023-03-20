Отправлено: - 19:36

Vit:

Да нету тут не какой логики. И смысла нет! Этот отдадут. Рядом другой построят. И ваще как врачи, работники, сторожа, будут туда добиратся?

[Исправлено: Kairat stayer, 20.03.2023 - 19:37]

Цитата:Сейчас чиновникам нужно шагать в ногу со временем. Строили резиденции при Советах, выше-же товарищи отмечают, что содержать их в нынешнее время дорого, расточительно для бюджета.Что передадут детям, это нормально, тем более для реабилитации детей инвалидов. Персонал может доставляться служебным транспортом, возят же в городе, даже в Сосновый бор регулярно служебный автобус ходит.Великий Абай Кунанбаев в своё время говорил, что во всём должна присутствовать мера, следует быть скромными, не вести праздную жизнь и.т.д. Ведь его наказы не только рядовых граждан касаются, а и чиновников. Если построят новую резиденцию, как ты отмечаешь, тогда она должна быть без излишеств. Начиная с архитектурного экстерьера, без золотой сантехники, аква дискотек и.т.д.