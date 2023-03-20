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Vit:

Просто я уже устал туда деньги впуливать. Младший у меня универсал) то он футболист, как соревнования в Астане то папа дай денег на поездку. Хотя соревнования на гос уровне же, причём тут я. Потом боксёром стал. Папа надо форму, надо боксерки.

Цитата:Скорее всего, выделяемых из бюджета денег достаточно вывезти на соревнования основной состав.Резервные, тоже хотят участвовать, если положением не ограничивается число команд, тогда возможно за свой счёт можно поехать.По форме обычно покупают свою, если далее будут результаты. Попадет в сборную области, тогда могут выдать.Посещение секции же бесплатные, это уже отлично. Когда сам в школе учился, не было возможности посещать секции и тренироваться. Ранее отмечал, что учился во вторую смену на казахском языке, после обеда п.Тимофеевка, Семиозерного района, ныне Аулиекольского. А все тренировки были организованы, как-раз после обеда. Благо, каждый день свиней в парке бесплатно гонял в 9 и 10 классах, развивал выносливость и скорость. Затем год потренировался в областном центре и занял третье место на всесоюзных соревнованиях ЦС Трудовые резервы. Три тысячи метров по стадиону пробежал за 8 минут 39 секунд.