Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...

Отправлено: - 17:31

Не понятно как будет сейчас, но в середине 80-х я лично вместе с ребятами с химзавода отдыхал в резиденции главы области в п.Красный партизан. Там тогда был что то вроде профилакторий выходного дня, заезжали в субботу утром и выезжали в воскресенье после обеда. Классно оттянулись, баня хорошая, комната отдыха с камином, большой бассейн. Молодые были, попили/погуляли..даже фото сохранились.