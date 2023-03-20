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≡ Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46420
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 13:44
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Для переоборудования резиденции президента планируется выделение «соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащение необходимым реабилитационным оборудованием». А что будет с резиденцией акима?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5974
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 13:44
#1
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На заре независимости дети кухарок и чабанов возомнили из себя небожителями, понастроили себе помпезные офисы и дачные домики больше похожие на дверцы из средневековья. Видимо у некоторым из господ стадо стыдно и вот решились все таки поделиться с народом, что вполне логично согласуется со здравым смыслом
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
792
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 15:24
#2
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"- В настоящее время постановлением «Об утверждении перечня объектов Костанайской области, уязвимых в террористическом отношении» посещения данного объекта являются невозможными"
...
Смешные у нас чиновники... По их "логике" надо запретить и посещение больниц и поликлиник...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
792
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 15:26
#3
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"Похоже, сделано все, чтобы содержащий чиновников народ не упал в обморок от роскоши апартаментов."
...
Ничего, сейчас разграбят, растащат по своим личным берлогам всё, что можно, завезут в "реабилитационные центры" хлам со всей области...
Потом и риск терактов испарится сам собой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12081
Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
Отправлено: 20.03.23 - 15:27
#4
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Да нету тут не какой логики. И смысла нет! Этот отдадут. Рядом другой построят. И ваще как врачи, работники, сторожа, будут туда добиратся?
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
56
Re: Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную...
Отправлено: 20.03.23 - 17:31
#5
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Не понятно как будет сейчас, но в середине 80-х я лично вместе с ребятами с химзавода отдыхал в резиденции главы области в п.Красный партизан. Там тогда был что то вроде профилакторий выходного дня, заезжали в субботу утром и выезжали в воскресенье после обеда. Классно оттянулись, баня хорошая, комната отдыха с камином, большой бассейн. Молодые были, попили/погуляли..даже фото сохранились.
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