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Казахстанская теннисистка добилась исторической победы на турнире в США и поднялась на рекордное место в мировом рейтинге
Казахстанская теннисистка добилась исторической победы на турнире в США и поднялась на рекордное место в мировом рейтинге
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