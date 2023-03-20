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≡ Казахстанская теннисистка добилась исторической победы на турнире в США и поднялась на рекордное место в мировом рейтинге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46420
Казахстанская теннисистка добилась исторической победы на турнире в США и поднялась на рекордное место в мировом рейтинге
Отправлено: 20.03.23 - 16:25
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В финале соперницей нашей теннисистки стала Арина Соболенко из Беларуси, располагающаяся на втором месте мирового рейтинга и выигравшая у Рыбакиной в решающем матче на Australian Open в этом году.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
550
Re: Казахстанская теннисистка добилась исторической победы на...
Отправлено: 20.03.23 - 16:25
#1
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Ура! Поздравляем, Елену! :lol:
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