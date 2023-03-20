Футбол и бокс относится к творческим кружкам? Просто я уже устал туда деньги впуливать. Младший у меня универсал) то он футболист, как соревнования в Астане то папа дай денег на поездку. Хотя соревнования на гос уровне же, причём тут я. Потом боксёром стал. Папа надо форму, надо боксерки.
При этом, отметил Калмаков, жалоб от родителей не поступало. Хотелось бы чтобы руководитель управления культуры Костанайской области господин Калмаков обратил пристальное внимание на дом культуры п.Кушмурун. Дом культуры площадью более 2000 кв. метров капитально отремонтирован, но в выходные дни не работает. Поселок, по нынешним меркам, один из самых больших в нашей Костанайской области. Здесь две школы, но родители жалуются что их детям не дают заниматься танцами. Более 60 девочек остались за порогом школы СШ№1 после видео где родители просили разрешить их детям заниматься в доме культуры.С ноября 2022 года они занимались в спортзале этой школы, но с марта этого года их попросили. При пустом клубе для этих детей не нашлось места. А так , да жалоб нет. Просто родителям надоело обращаться к местному акиму п.Кушмурун Абаю Абжанову, к акиму Аулиекольского района Ерлану Теменову. Когда то наша замечательная землячка Ольга Шурыгина из ничего сотворила чудесные танцевальные коллективы "Непоседа", также танцевальная группа Эдельвейс. О них знают давно уже за пределами нашей области. Много было трудностей изначально, но "через тернии к звездам". В Кушмуруне уже несколько лет как появился творческий человек, который хочет заниматься с детьми танцами, занимался с ноября, но ...
Сразу не дошло! Тут оказывается деньги не плохие для занятий с детками выделяются А до п.Кушмурун они почему то не доходят,или доходят но про это мы не знаем? Уважаемые "НГ" может проведем небольшое расследование?
Vit: самый популярный творческий кружок не домбра.
ЩаЗЗзз налетят... У нас при клубе музыкальная школа, вроде как осталось четыре педагога, при этом дети занимаются бесплатно, но с каждым годом их становится меньше. Сейчас немного больше двадцати ребят. А танцевать девчули готовы платить, но для них дом культуры закрыт. Для мальчишек, конечно же футбол сейчас очень популярен. Еще и потому, что народные тренера еще не перевелись и занимаются с мальчишками. У нас например, Дядя Адыль (так его все пацаны называют) бывало зимой в морозы на мини корте такие футбольные баталии устраивали ... Сейчас это наши маленькие знаменитости "Рахат"п.Кушмурун и вроде как дяде Адылю за это немного платят. А вот с девчонками и танцами совсем не замечают.
Vit: Просто я уже устал туда деньги впуливать. Младший у меня универсал) то он футболист, как соревнования в Астане то папа дай денег на поездку. Хотя соревнования на гос уровне же, причём тут я. Потом боксёром стал. Папа надо форму, надо боксерки.
Скорее всего, выделяемых из бюджета денег достаточно вывезти на соревнования основной состав.
Резервные, тоже хотят участвовать, если положением не ограничивается число команд, тогда возможно за свой счёт можно поехать.
По форме обычно покупают свою, если далее будут результаты. Попадет в сборную области, тогда могут выдать.
Посещение секции же бесплатные, это уже отлично. Когда сам в школе учился, не было возможности посещать секции и тренироваться. Ранее отмечал, что учился во вторую смену на казахском языке, после обеда п.Тимофеевка, Семиозерного района, ныне Аулиекольского. А все тренировки были организованы, как-раз после обеда. Благо, каждый день свиней в парке бесплатно гонял в 9 и 10 классах, развивал выносливость и скорость. Затем год потренировался в областном центре и занял третье место на всесоюзных соревнованиях ЦС Трудовые резервы. Три тысячи метров по стадиону пробежал за 8 минут 39 секунд.
Кайрат ты мой дос. Спорить с тобой не хочу. Ты всё адекватно раскладываешь. На счёт творческое или спортивное. Я лично раньше не различал. Если это разные Министерства. То почему бы и спортивным на себя посмотреть.
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