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≡ Подтопление населенных пунктов возможно в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46415
Подтопление населенных пунктов возможно в Костанайской области
Отправлено: 20.03.23 - 10:48
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Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба ДЧС со ссылкой на прогноз синоптиков. Угроза паводков возникает в связи с продолжением повышения температуры воздуха на территории региона.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3078
Re: Подтопление населенных пунктов возможно в Костанайской...
Отправлено: 20.03.23 - 10:48
#1
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