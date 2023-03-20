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На участке №1 в Костанайском университете им. Байтурсынова за полдня проголосовало чуть больше трети избирателей. Здесь дежурят наблюдатели, правда в 14:30 на месте были только два человека, а за час подошли ещё трое.