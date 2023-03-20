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≡ "Бабушки стояли в очереди" - Зачем заранее подписывают бюллетени, объяснили на избирательном участке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46415
"Бабушки стояли в очереди" - Зачем заранее подписывают бюллетени, объяснили на избирательном участке в Костанае
Отправлено: 20.03.23 - 07:53
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На участке №1 в Костанайском университете им. Байтурсынова за полдня проголосовало чуть больше трети избирателей. Здесь дежурят наблюдатели, правда в 14:30 на месте были только два человека, а за час подошли ещё трое.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12070
"Бабушки стояли в очереди" - Зачем заранее подписывают бюллетени, объяснили на избирательном участке в Костанае
Отправлено: 20.03.23 - 07:53
#1
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Бабушки должны внукам носки вязать и на ярмарки ходить тусоватся. Они уже своё дело сделали, развалили великую цивилизацию СССР

[Исправлено: Vit, 20.03.2023 - 07:09]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1157
Re: "Бабушки стояли в очереди" - Зачем заранее...
Отправлено: 20.03.23 - 10:25
#2
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Бедные старушки плетутся на это шоу,а зачем? Всё решено.. Нуротан впереди планеты всей. Смысл тратить своё здоровье?
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