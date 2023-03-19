Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...

Отправлено: - 21:11

Цифры про 65 процентов взяты с потолка.



Пришел голосовать на свой участок №24 уже вечером. На входе в участок спросили адрес, потом направляют к столу расписаться. Получается за каждым сотрудником в тетрадке закреплены избиратели проживающие по улице/группе улиц.



Передо мной листали тетрадь со списком фамилий. Росписей мало. Максимум видел где было 3-5 расписавшихся на страницу.



Напрашивается вывод, что явка на моем участке не более 10-15%.