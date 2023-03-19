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≡ Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46413
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 19.03.23 - 21:11
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На всех избирательных участках в нашем регионе избирательные комиссии начали подсчет голосов. По данным центризбиркома явка по Костанайской области на 20:00 составила 65,1%.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
195
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 19.03.23 - 21:11
#1
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Цифры про 65 процентов взяты с потолка.

Пришел голосовать на свой участок №24 уже вечером. На входе в участок спросили адрес, потом направляют к столу расписаться. Получается за каждым сотрудником в тетрадке закреплены избиратели проживающие по улице/группе улиц.

Передо мной листали тетрадь со списком фамилий. Росписей мало. Максимум видел где было 3-5 расписавшихся на страницу.

Напрашивается вывод, что явка на моем участке не более 10-15%.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1034
Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской области
Отправлено: 19.03.23 - 22:18
#2
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по поводу "листали тетрадь и подписей мало" подтверждаю.

Цитата:
проголосовало 5 071 граждан

редакция, вы можете сконцентрироваться?
проголосовал 5 071 гражданин

[Исправлено: electro, 19.03.2023 - 22:19]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1728
Re: Выборы в Мажилис и маслихаты завершились в Костанайской...
Отправлено: 19.03.23 - 22:36
#3
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Южная столица как всегда игнорит выборы, показывая самую низкую явку.Или избиркомы там честные?
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