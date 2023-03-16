Отправлено: - 16:33

Victor Yang:

Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!?

Цитата:А кто говорил, что именно я патриот?Хочу рассказать, у меня даже не патриотический авто, японский, и непатриотический смартфон, китайский, да и интернет американский..Рад россияне, что у вас и смартфоны российские, и интернет чисто российский, и газеты читаете только российские, сидя на российских форумах и авто у вас только Лады..У нас в Казахстане немного по другому..У нас могут ездить и на Мерседесах и даже кушать Макдональдс!