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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 16.03.23 - 23:10
#181
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Взяли две штучки филе, этой же фирмы, на них ушло 3900



Вывод, конечно же лучше брать сразу курицу, там и филе и ножки..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Только чтение)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
620
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 00:55
#182
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Цитата:
111:
Вывод, конечно же

Театр одного актёра...

[Исправлено: Домовенок, 17.03.2023 - 10:07]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 03:00
#183
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Цитата:
111:
Сок всегда нужен..

---Так он же российский ?!?А как же патриотизм ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 11:47
#184
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Цитата:
Гога:
Так он же российский ?!

Сок да, вроде бы российский



А что такое?
Это же не чужая жена чья то, тут нет никаких ограничений по вкусовым критериям и покупки данного сока, хорошего качества как мне кажется при относительно небольшой цене..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 14:52
#185
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Цитата:
111:
А что такое?

---А как же патриотизм ??Ведь теперь твои деньги пойдут на войну ?? Не напрямую , конечно .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 15:43
#186
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Цитата:
Гога:
Ведь теперь твои деньги пойдут на войну ?

Объясни мне пожалуйста конкретней, что ты хотел сказать и при чем тут скидка на товар в Голднечном?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15572
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 16:20
#187
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Цитата:
Гога:
А как же патриотизм ??

Шо бы вы понимали! Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!? :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 16:33
#188
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Цитата:
Victor Yang:
Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!?

А кто говорил, что именно я патриот?
Хочу рассказать, у меня даже не патриотический авто, японский, и непатриотический смартфон, китайский, да и интернет американский..
Рад россияне, что у вас и смартфоны российские, и интернет чисто российский, и газеты читаете только российские, сидя на российских форумах и авто у вас только Лады..
У нас в Казахстане немного по другому..
У нас могут ездить и на Мерседесах и даже кушать Макдональдс!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25764
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 17:23
#189
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Цитата:
111:
и даже кушать Макдональдс!

Его,что? Не - закрыли?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.03.23 - 19:42
#190
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Цитата:
drakon:
Его,что? Не - закрыли?...

Да такая же фигня там иностранная.
Блин, коммент свой стер, обучался, ну как то так..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1737
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.03.23 - 21:06
#191
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Цитата:
111:
Да такая же фигня там иностранная.

Так такая же фигня или McDonalds? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.03.23 - 20:43
#192
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Цитата:
Эл-починно:
Так такая же фигня или McDonalds?

Да, такая же..
Как моя кухарка, котлетки не делает ни одна фирма..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.03.23 - 20:44
#193
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Сегодня взяли вот такой вот сервелат.
Прекрасная скидка у Голднечного, прекрасная колбаса, тает во рту, а не в руках..
Кстати моей не понравилось, показалась жирноватой, но мне само то..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25764
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.03.23 - 20:48
#194
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Цитата:
111:
Кстати моей не понравилось,

Она, правильно - говорит... :lol: :-(
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