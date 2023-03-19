Re: 16% явку зафиксировали наблюдатели на одном из избирательных...

Отправлено: - 21:23

Явку не более 15 процентов по избирательному участку по ул. Дружба 17 подтвержаю.



Что опять надурят чувствуется уже на подходе. Играет развеселая музыка. Участок весь прилизан, сидят женщины, одетые как на праздник. А избирателей раз и обчелся, и урны пустые.



Честный работник комиссии будет сидеть со скучным видом и в повседневной одежде.



Ну а если появление избирателей на участке не есть цель существования этого участка, тогда под музыку можно и 65% накидать.