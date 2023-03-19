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≡ 16% явку зафиксировали наблюдатели на одном из избирательных участков Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46413
16% явку зафиксировали наблюдатели на одном из избирательных участков Костаная
Отправлено: 19.03.23 - 19:23
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На избирательном участке № 21 в школе-лицее № 1 за полтора часа до закрытия заполнена приблизительно лишь четверть урны. На месте работают наблюдатели от партии "Аманат", по подсчётам которых на участке проголосовало 378 человек из 2 342 избирателей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24225
Re: 16% явку зафиксировали наблюдатели на одном из избирательных...
Отправлено: 19.03.23 - 19:23
#1
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Ну и голосуют наши диванные войска..

Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25764
Re: 16% явку зафиксировали наблюдатели на одном из избирательных...
Отправлено: 19.03.23 - 20:25
#2
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За полтора часа, ещё 84% - придут... :lol: :-)
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
195
Re: 16% явку зафиксировали наблюдатели на одном из избирательных...
Отправлено: 19.03.23 - 21:23
#3
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Явку не более 15 процентов по избирательному участку по ул. Дружба 17 подтвержаю.

Что опять надурят чувствуется уже на подходе. Играет развеселая музыка. Участок весь прилизан, сидят женщины, одетые как на праздник. А избирателей раз и обчелся, и урны пустые.

Честный работник комиссии будет сидеть со скучным видом и в повседневной одежде.

Ну а если появление избирателей на участке не есть цель существования этого участка, тогда под музыку можно и 65% накидать.
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