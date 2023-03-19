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≡ Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46411
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов
Отправлено: 19.03.23 - 13:07
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Нурсултан Назарбаев опустил бюллетени в урну для голосования под аплодисменты присутствовавших и поздравил всех с приближающимся праздником Наурыз. От дополнительных комментариев для прессы Назарбаев воздержался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24222
Re: Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов...
Отправлено: 19.03.23 - 13:07
#1
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Молодец, хоть приехал к нам в Казахстан и уделил немного внимания.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
267
Re: Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов...
Отправлено: 19.03.23 - 14:44
#2
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да это двойник 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25762
Re: Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов...
Отправлено: 19.03.23 - 14:49
#3
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Цитата:
Ильяс:
да это двойник 8-)

Я тоже, так - подумал... :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5973
Re: Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов...
Отправлено: 19.03.23 - 16:46
#4
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Местные блогеры решили отметиться на персоне бывшего президента и вслед кричали сожаления зачем он ушел, вот уже четыре года без него. Под жидкие аплодисменты были сброшены бюллетни и в окружении охранников босс ретировался
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1127
Re: Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов...
Отправлено: 19.03.23 - 17:50
#5
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Цитата:
Нурсултан Назарбаев опустил бюллетени в урну для голосования под аплодисменты присутствовавших и поздравил всех с приближающимся праздником Наурыз.

"Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннего тепла и радости. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего", - сказал первый президент Казахстана.

Источник:


Ну что сказать? Молодец! Достойно ведёт себя на публике!
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