Re: Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов...

Отправлено: - 16:46

Местные блогеры решили отметиться на персоне бывшего президента и вслед кричали сожаления зачем он ушел, вот уже четыре года без него. Под жидкие аплодисменты были сброшены бюллетни и в окружении охранников босс ретировался