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≡ Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о фальшивомонетчиках рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46411
Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о фальшивомонетчиках рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 17.03.23 - 19:09
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Уголовное дело по обвинению Самата ШАРАПИЕВА, Амира ШАЙМЕРДИНОВА, Тимура ЖАКУПОВА, Айжаркын и Бауыржана БЕРДИМУРАТОВЫХ в сбыте фальшивых долларов начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 17 марта.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5973
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 17.03.23 - 19:09
#1
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Шаймердиев тратил поддельные доллары в рудненском казино, а выигрыш получал в тенге
В мою бытность таксистом, был случай, заведение отказалось выдать выйгрыш, тогда игрок вызвал такси (меня) и мы поехали собирать братву. Попутно клиент звонил друзьям-товарищам и Когда мы вернулись у заведения в ожидании стояли десяток крутых авто. В ожидании стрельбы и кровавых разборок я ретировался, о чем сожалею, надо было дождаться логического конца.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24222
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 17.03.23 - 21:34
#2
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Цитата:
Шаймердиев тратил поддельные доллары в рудненском казино, а 


Что то я не понял, последнее казино в Рудном закрыли в Горняке в 2004м году.
В Кристале, где я работал, закрыли сами году в 2003м ..
С какого перепуга в Рудном казино?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
468
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 18.03.23 - 14:18
#3
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сколько раз спрашивал, столько же в ответ тишина. Почему лица жуликов ретушируют? А остальные участники процесса в открытую. Это что забота о тех кто совершает преступления? Надо лица открыть, это будет пусть слабое, но морально-психологическое воздействие на этих людей. Пусть опозорятся и они и их родственники. А те в свою очередь возможно могут в позитивном плане влиять на своих жуликоватых роственников.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5973
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 18.03.23 - 18:35
#4
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Презумпция невиновности называется, пока суд не решит что вы обманули, украли или даже убили, никто не имеет права о вас говорить о чем-либо. Может и правы кто это придумал.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1727
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 19.03.23 - 15:58
#5
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Цитата:
111:

На рудненском сайте указано не казино, а LOTTO CLUB/
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1727
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 19.03.23 - 15:59
#6
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У нас есть торговые точки, где можно свободно расплатится иностранной валютой? Это законно?
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