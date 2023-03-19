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≡ Бездействие областного и окружного избиркомов суд в Костанае признал незаконным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46410
Бездействие областного и окружного избиркомов суд в Костанае признал незаконным
Отправлено: 19.03.23 - 14:52
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Кандидат в депутаты в областной маслихат Жаслан Байбазаров подал иск к ТИК и окружной избирком. Накануне он выявил факты, указывающие на нарушения Закона "О Выборах в РК". В СМАС частично удовлетворили заявление истца.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
267
Re: Бездействие областного и окружного избиркомов суд в Костанае...
Отправлено: 19.03.23 - 14:52
#1
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Қой терісін жамылған қасқыр или Волк в овечьей шкуре
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12069
Бездействие областного и окружного избиркомов суд в Костанае признал незаконным
Отправлено: 19.03.23 - 15:31
#2
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Цитата:
NG.kz:
Жигетер мы все договорились. Казахские слова включаем. Ну так что б и мы поняли.
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