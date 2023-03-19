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≡ Немного похолодает - О погоде во время и после выборов в Костанае и области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46410
Немного похолодает - О погоде во время и после выборов в Костанае и области
Отправлено: 19.03.23 - 14:44
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В субботу и воскресенье погода в регионе обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта, с ним связаны понижение температуры и осадки. А в понедельник погода будет формироваться под влиянием холодного антициклона
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1726
Re: Немного похолодает - О погоде во время и после выборов в...
Отправлено: 19.03.23 - 14:44
#1
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Выборы влияют на погоду, или погода на выборы?
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