Отправлено: - 12:59

drakon:

Марик, ты уже - проголосил

Цитата:Мы болеем, сейчас в Рудный к деду сгоняем, потом если время будет.Моя что то не хочет идти голосовать, ее участок в универе тут рядом, а у меня надо ехать, неохота тоже что то гонять поосто так