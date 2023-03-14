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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.23 - 21:28
#8266
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Мира и уюта Деревеньке!
Обещала заходить к тебе, Вик!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25762
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.23 - 12:35
#8267
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Цитата:
таноми52:
Обещала заходить к тебе, Вик!

Заходи, всегда - рад... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24220
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.23 - 14:01
#8268
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Цитата:
таноми52:
Обещала заходить к тебе, Вик

Та, наверно лучше за мной бегать, так веселее!
Потому Ви забыла...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24220
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.23 - 14:04
#8269
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25762
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.23 - 14:10
#8270
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Опять сегодня снег - пошёл.
Такого марта за 22 года, я
здесь ещё не видел... :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1732
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.03.23 - 20:45
#8271
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Цитата:
drakon:
Опять сегодня снег - пошёл. Такого марта за 22 года, я

Да раньше всегда на старые приметы ссылались, а сейчас климат настолько поменялся, что бабушкины приметы не срабатывают
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25762
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.03.23 - 12:52
#8272
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Марик, ты уже - проголосил... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24220
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.03.23 - 12:59
#8273
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Цитата:
drakon:
Марик, ты уже - проголосил

Мы болеем, сейчас в Рудный к деду сгоняем, потом если время будет.
Моя что то не хочет идти голосовать, ее участок в универе тут рядом, а у меня надо ехать, неохота тоже что то гонять поосто так
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25762
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.03.23 - 13:57
#8274
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Что то, КН - зависают?
Спецом, чтоли?... :-o
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