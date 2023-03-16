Отправлено: - 10:24

Kst458:

Легендарный «кирпич», который проходит там, где «Нива» не проезжает в силу своей легкости" Спасибо, поржал))

Цитата:В 90 е годы фирма. где я работал занималась автомобилями. сначала были корейские ссанг ёнг корендо фэмили, потом босс завёз чероки, всё с нуля, а у нас был один охотник и рыболов, я спросил у него что и как. Он сказал: Какой я дурак был. что поменял корейца на это", дальше не буду непечатные слова. Но сам я тогда за рулём не ездил,не могу ни подтвердить. ни опровергнуть