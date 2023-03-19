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≡ Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов официально стартовали в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46406
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов официально стартовали в Казахстане
Отправлено: 19.03.23 - 11:14
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В Казахстане официально стартовали выборы депутатов Пажилиса Парламента и маслихатов. В 07:00 по времени Астаны на участках открыто голосование. Всего участков для голосования 10 223.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5971
Re: Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов официально стартовали...
Отправлено: 19.03.23 - 11:14
#1
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Я честно исполнил свой долг, хотел как прежде за дочь и супругу скинуть бюллетени, но ушастые и глазастые наблюдатели сразу возбудились и направили свои локаторы в мою сторону. Пели школьники патриотичные песни, буфетчица выложила всю выпечку, народу было много
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