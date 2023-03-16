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≡ «Проходит там, где «Нива» не проедет»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46406
«Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 16.03.23 - 16:24
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«НГ» продолжает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.
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K
§ Kst458
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
8
«Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 16.03.23 - 16:24
#1
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"Легендарный «кирпич», который проходит там, где «Нива» не проезжает в силу своей легкости" Спасибо, поржал))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 17.03.2023 - 12:05]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12065
Re: «Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 19.03.23 - 09:45
#2
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Необычно и круто. Я таких девчат называю пацанками. В хорошем смысле.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1726
Re: «Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 19.03.23 - 10:24
#3
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Цитата:
Kst458:
Легендарный «кирпич», который проходит там, где «Нива» не проезжает в силу своей легкости" Спасибо, поржал))

В 90 е годы фирма. где я работал занималась автомобилями. сначала были корейские ссанг ёнг корендо фэмили, потом босс завёз чероки, всё с нуля, а у нас был один охотник и рыболов, я спросил у него что и как. Он сказал: Какой я дурак был. что поменял корейца на это", дальше не буду непечатные слова. Но сам я тогда за рулём не ездил,не могу ни подтвердить. ни опровергнуть
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1726
Re: «Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 19.03.23 - 10:26
#4
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А девушка действительно крутая, уже мужики сами ничего в машине не делают только СТО
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12065
«Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 19.03.23 - 11:18
#5
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Цитата:
saba:
Делают. Мой сына сам ковыряется. Мы с дедом купили ему шрот немецкий. Он уже всю ходовку перебрал. Я уже начал его ругать. Говорю зачем ты все деньги туда тратишь свои карманые. Покатайся и продай.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1726
Re: «Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 19.03.23 - 11:31
#6
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Ему наверное интересно, уж лучше пусть возится с машиной, чем где то шастает, не ругай его.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12065
«Проходит там, где «Нива» не проедет»
Отправлено: 19.03.23 - 11:42
#7
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Цитата:
saba:
Да я всё понимаю. Не ругаю, в том плане типа я злой и кричу. Неа, осторожно ему объясняю . Он у меня молодец. Днём учится, вечером пару часов таксует себе на презервативы, а ночью на 3 часа чето там модерирует на каком то сайте. Не нг. Щегловский какой то сайт. Общий доход неплох, у меня в его года таких возможностей не было.
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